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Преображенское развивает летний спорт
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Преображенское развивает летний спорт 

Управа района Преображенское 8 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
Согласно плану, утвержденному собранием Совета депутатов МО Преображенское районная управа обеспечивает для детей и подростков программу активного летнего отдыха.
Инициатива по организации спортивных мероприятий проходит с участием Центра по работе с населением «Преображенец». В нее включены как спортивные мероприятия, так и концертно-развлекательные.
Вплоть до 14 июля будет открыта выставка художественных работ, авторами которых выступили участники детских творческих студий «Семицветик», «От каляки до художника», «Мастерилка», «Умейка». Увидеть картины можно по адресу Открытое шоссе, д. 2, корп. 4.
Тогда же, 14 июля, состоится освместный открытый урок студий «Прикладное творчество» и «Лепка» на Большой Черкизовской улице, д. 20, корп. 4.
Всего подготовленный специалистами план предсуматривает проведение до начала осени 12 спортивных и 10 досуговых мероприятий.
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