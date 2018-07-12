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На специализированные мастер-классы приглашает новогиреевцев библиотека дизайна
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На специализированные мастер-классы приглашает новогиреевцев библиотека дизайна 

Управа района Новогиреево 7 часов назад
В библиотеке № 95 на Полимерной улице, недавно получившей название библиотеки дизайна, начинаются специальные мастер-классы и лекции по дизайну и архитектуре.
Бесплатные лекции, открытые уроки по дизайну и других областям современного искусства проведут профессионалы в этих областях. Кроме того, в библиотеке будут проходить презентационные обзоры литературы по дизайну и современному искусству.
Все мероприятия проходят бесплатно, но необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 301-35-14. Местом проведения всех специальных мероприятий станет преображенный читальный зал — теперь это современный выставочный зал, где экспонируются работы современных российских дизайнеров. Библиотека семейного чтения № 95, расположенная по адресу: Полимерная улица, дом №7, строение 1, была преобразована в библиотеку дизайна в рамках проекта модернизации столичных библиотек «Точки роста».
Часы работы библиотеки: со вторника по субботу — с 12.00 до 22.00, воскресенье — с 12.00 до 20.00, понедельник — выходной.
Фото предоставлено библиотекой № 95.
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