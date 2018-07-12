Ещё
В музее Вадима Сидура в июле будет работать детская творческая резиденция
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

В музее Вадима Сидура в июле будет работать детская творческая резиденция 

Управа района Новогиреево 7 часов назад
Занятия в резиденции предназначены для детей от семи до двенадцати лет.
Практикумы по искусству скульптуры начнут работать 23 июля и завершатся 27 июля. На занятиях дети узнают о скульптуре все возможно: виды и жанры этого искусства, материалах, которые скульпторы используют в своем творчестве, тех техниках, с помощью которых создается скульптура.
Юные участники проекта также смогут своими руками создать небольшую скульптурную работу из глины под руководством опытных мастеров.
После окончания практикума на центральной сцене Перовского парка состоится отчётная выставка. Адрес музея Вадима Сидура: улица Новогиреевская, дом 37а. Время занятий с 12 до 15 часов.
Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 650-05-78.
Фото — Александр Калугин
Управа района Новогиреево: последние новости
На специализированные мастер-классы приглашает новогиреевцев библиотека дизайна Музей русского лубка и наивного искусства приглашает на выставку малых форм День открытых дверей проведут в уникальном роддоме ГКБ № 15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение