В музее Вадима Сидура в июле будет работать детская творческая резиденция

Занятия в резиденции предназначены для детей от семи до двенадцати лет.

Практикумы по искусству скульптуры начнут работать 23 июля и завершатся 27 июля. На занятиях дети узнают о скульптуре все возможно: виды и жанры этого искусства, материалах, которые скульпторы используют в своем творчестве, тех техниках, с помощью которых создается скульптура.

Юные участники проекта также смогут своими руками создать небольшую скульптурную работу из глины под руководством опытных мастеров.

После окончания практикума на центральной сцене Перовского парка состоится отчётная выставка. Адрес музея Вадима Сидура : улица Новогиреевская, дом 37а. Время занятий с 12 до 15 часов.

Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 650-05-78.