25 эпизодов советской жизни 1970-х от фотографа Владимира Сычева

«В фотографии есть только момент, композиция и свет…» — говорит Владимир Сычёв . И к его мнению прислушиваются тысячи современных фотографов по всему миру. Ведь этот мастер стал признанной легендой фотоискусства уже в 1970-х годах, сразу же после появления его работ в странах Запада.

В истории мировой фотографии Владимир Сычёв был первым советским профессионалом, приехавшим на Запад с архивом снимков повседневной жизни в СССР.

С некоторыми кадрами из этого архива мы хотели бы вас познакомить.

Москва, начало 70-х годов.

Владимир родился в Казани в 1945 году. Получил образование в Казанском авиационном институте, в качестве хобби играл на саксофоне.

В 1965 году купил первый фотоаппарат и сразу увлекся уличной съемкой.

В своих снимках мастер фоторепортажа выразительно запечатлел облик страны эпохи застоя, параллельно став «летописцем» нонконформизма как направления в фотоискусстве.

«Никто меня не учил, никто ничего не показывал, — рассказывает фотограф. — Я снимал город, улицу. Почему? Не знаю. Вопросам композиции, формы и другим тонкостям я научился у художников. Можно сказать, что фотографа из меня сделали художники».

«Московский поцелуй». Одна из самых известных фотографий «советской» серии.

Владимир Сычёв в одном из интервью: «В 67-м в стране отмечали 50-летие советской власти, везде проходили выставки, посвященные этому событию. В Казани фотовыставка называлась „Волга-67″. Я сдал на нее фотографии — на мой взгляд, хорошие, — но их отвергли. Когда все призы раздали, я подошел к председателю жюри и показал ему свои фотографии. Он спросил, почему их не было на выставке, я ответил, что не пропустили“.

»Тогда было всё просто. Можно было снимать пейзажи, колхозников, обнаженную натуру, но улицу было нельзя. А я снимал только улицу, мне это нравилось».

Казань, конец 60-х.

Москва, начало 70-х.

Сычёв эмигрировал во Францию в 1980 году и сразу стал первым и самым известным советским фотографом, попавшим на Запад с серией снимков повседневной жизни советских людей.

70-е годы.

Владимир Сычёв любит повторять, что фотограф — это ремесленник: в отличие от истинного творца — художника, он лишь фиксирует реальность.

«Я взмахиваю аппаратом, нажимаю и иду дальше, не останавливаясь. Подумаешь, что-то там мелькнуло».

«Я не делаю на улице десять фотографий одного и того же. Но если особо острая ситуация, тогда я останавливаюсь и снимаю».

Конец 60-х, городской рынок.

Заполненный москвичами и гостями столицы ГУМ.

Москва, 1975 год.

Деревенский пейзаж.

Московское метро.

Парад в Москве.

«Советская повседневность».