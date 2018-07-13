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Основной темой прошедшей в Сянгане научно-технической конференции RISE стал искуственный интеллект
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Основной темой прошедшей в Сянгане научно-технической конференции RISE стал искуственный интеллект 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 12 июля /Синьхуа/ — 10 июля на главной сцене Сянганского центра выставок и конференций перед публикой предстал первый робот, получивший «удостоверение личности», по имени София. В САР Сянган закончилась одна из крупнейших научно-технических выставок в Азии — научно-техническая выставка RISE.
На четырехдневной выставке самым используемым словосочетанием стало «искусственный интеллект» /ИИ/. Часть участников выставки продемонстрировали различные продукты с использованием ИИ.
Темы выступления гостей мероприятия также касались результатов использования и перспектив развития ИИ.
Сянган, 12 июля /Синьхуа/ — 10 июля на главной сцене Сянганского центра выставок и конференций перед публикой предстал первый робот, получивший «удостоверение личности», по имени София. В САР Сянган закончилась одна из крупнейших научно-технических выставок в Азии — научно-техническая выставка RISE.
На четырехдневной выставке самым используемым словосочетанием стало «искусственный интеллект» /ИИ/. Часть участников выставки продемонстрировали различные продукты с использованием ИИ.
Темы выступления гостей мероприятия также касались результатов использования и перспектив развития ИИ.
Сянган, 12 июля /Синьхуа/ — 10 июля на главной сцене Сянганского центра выставок и конференций перед публикой предстал первый робот, получивший «удостоверение личности», по имени София. В САР Сянган закончилась одна из крупнейших научно-технических выставок в Азии — научно-техническая выставка RISE.
На четырехдневной выставке самым используемым словосочетанием стало «искусственный интеллект» /ИИ/. Часть участников выставки продемонстрировали различные продукты с использованием ИИ.
Темы выступления гостей мероприятия также касались результатов использования и перспектив развития ИИ.
Сянган, 12 июля /Синьхуа/ — 10 июля на главной сцене Сянганского центра выставок и конференций перед публикой предстал первый робот, получивший «удостоверение личности», по имени София. В САР Сянган закончилась одна из крупнейших научно-технических выставок в Азии — научно-техническая выставка RISE.
На четырехдневной выставке самым используемым словосочетанием стало «искусственный интеллект» /ИИ/. Часть участников выставки продемонстрировали различные продукты с использованием ИИ.
Темы выступления гостей мероприятия также касались результатов использования и перспектив развития ИИ.
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