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М. Хуснуллин: Выступления музыкантов в концертном зале «Зарядья» будут слышны посетителям парка
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М. Хуснуллин: Выступления музыкантов в концертном зале «Зарядья» будут слышны посетителям парка 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Выступления, которые проходят в зале, сможет 2 тыс. человек слушать внутри зала, еще 2 тыс. человек сможет слушать на амфитеатрах. Все оборудование «Зарядья», все звуковые приборы — очень высококачественные. Фактически человек, находясь в парке, может слушать концерт, который проходит в зале, на очень качественном уровне», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее, 11 июля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства концертного зала в парке «Зарядье».
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