М. Хуснуллин: Выступления музыкантов в концертном зале «Зарядья» будут слышны посетителям парка

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Выступления, которые проходят в зале, сможет 2 тыс. человек слушать внутри зала, еще 2 тыс. человек сможет слушать на амфитеатрах. Все оборудование «Зарядья», все звуковые приборы — очень высококачественные. Фактически человек, находясь в парке, может слушать концерт, который проходит в зале, на очень качественном уровне», — сказал М. Хуснуллин.