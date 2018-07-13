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Порядка 50 делегаций могут принять участие в Московском урбанистическом форуме — 2018
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Порядка 50 делегаций могут принять участие в Московском урбанистическом форуме — 2018 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Около 50 правительственных делегаций могут принять участие в столичном урбанистическом форуме, всего более 7 тысяч человек заявили об участии в данном мероприятии, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сам по себе крупнейший градостроительный проект — это сам парк «Зарядье» с концертным залом, который буквально позавчера посещал мэр. Мы закончили его строительство, его открытие проводим именно Urban Forum, который мы проводим в восьмой раз, он имеет колоссальный интерес. У нас более 300 иностранных спикеров заявились на участие, более 30 иностранных делегаций уже подтвердили (свое участие — ред.), думаю, что еще о порядка 20 делегациях буквально в ближайшее время будет ясно», — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что всего более 7 тысяч человек заявили об участии в данном мероприятии. Он также отметил, что из года в год Urban Forum набирает все большие обороты и власти Москвы надеются, что мероприятие пройдет на хорошем уровне в таком урбанистическом проекте, как «Зарядье», и будет очень интересным.
«Всех приглашаю посетить выставку. После 18:00 и до 22:00 выставка и вся экспозиция Urban Forum открыта для всех желающих посетить, жители в парк «Зарядье» могут прийти и посмотреть, какие достижения в области урбанизма, новшества и проекты реализовываются в Москве, а также как мы себя видим по сравнению с другими городами», — отметил Хуснуллин.
Он также добавил, что в течение двух дней форума будет проходить деловая программа, а затем в самом парке состоятся обучающие и развлекательные программы, посвященные урбанизму, которые будут полностью открыты для посещения.
Московский урбанистический форум — это международный конгресс, который объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.
В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, городские активисты представят свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.
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