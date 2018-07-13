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На Алтае состоится международный фестиваль деревянной скульптуры
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На Алтае состоится международный фестиваль деревянной скульптуры 

Ревизор.ru 9 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Участниками фестиваля станут мастера из Зимбабве, Ирландии, Литвы, Турции и России. Их работы будут представлены на берегу Катуни. Конкурс будет состоять из 2 номинаций: «Парковая скульптура. Индивидуально» и «Малая архитектурная форма. Команды». Оценивать работы будет экспертное жюри, в состав которого войдут авторитетные деятели культуры и искусства. Судьи будут учитывать оригинальность эскиза, композиционную целостность, качество исполнения и другие критерии. Помимо конкурса организаторы фестиваля подготовили для участников пленэр, выставку-ярмарку под открытым небом и мастер-классы по прикладному искусству. Организаторы события — Алтайское краевое отделение «Союза художников России», региональное правительство, управление по культуре и архивному делу, творческая общественная организация народных ремесленников «Город мастеров» и дом народного творчества.
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