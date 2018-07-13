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Выставка «Book heart: мир книжной иллюстрации»
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Выставка «Book heart: мир книжной иллюстрации» 

CHIPS journal 8 часов назад
Фото: CHIPS journal
Выставка «Book Heart: мир книжной иллюстрации» представляет 150 оригинальных рисунков к самым популярным детским историям. Экспозицию выставки составляют наиболее запоминающиеся и красочные иллюстрации к сказкам «Золушка», «Щелкунчик», «Алиса в Стране чудес», «Волшебник страны Оз», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Красная Шапочка», «Красавица и Чудовище» и многим другим.
Выставка задумана как путеводитель по истории книжной графики, художественным стилям и техникам. Организаторы с особым почтением относятся к художникам-иллюстраторам, которые «оживили» любимых персонажей. Их имена не всегда широко известны, а между тем, именно им многие поколения детей обязаны первыми яркими визуальными впечатлениями.
К участию приглашены — Анастасия Архипова, Антон Ломаев, Максим Митрофанов, Галина Зинько, Надежда Илларионова, Екатерина Волжина, Игорь Олейников, Виктория Фомина, Мария Михальская, Евгения Гапчинская, Юлия Гукова и многие другие.
Особое почетное место в экспозиции выставки «Book Heart» занимают работы классиков зарубежной иллюстрации, среди которых Кинуко Крафт, Барри Мозер, Джулия Сарда, Мануэла Адреани, Арлен Грастон, которые приняли приглашение к участию в выставке и предоставили оригинальные авторские рисунки к сказкам.
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