Ячейка Fсё: в Екатеринбурге закрыли единственный музей конструктивизма

В Екатеринбурге перестал работать единственный в городе музей конструктивизма — «Ячейка F». Он просуществовал с ноября 2017 года — около полугода. В последние месяцы его создатель Никита Сучков постоянно говорил о трудностях: аренда помещения не окупалась.

Сейчас пришлось и вовсе сдать двухуровневую квартиру в доме на Малышева и убрать часть экспонатов. Теперь там мастерская дизайнера одежды и курсы живописи и графики.

«Я демонтировал часть экспозиции, чтобы отдать пространство двум нашим соарендаторам, которые помогают нам с оплатой аренды. Те единственные, благодаря которым мы всё еще на плаву, — написал в своём Facebook организатор музея Никита Сучков. — Пытаться договориться с собственником — муниципалитетом (включая Управление культуры и Департамент имущества) — все равно что воду лить через сито.

В запасниках лежат распечатанные материалы новой выставки, но мы ее уже не сможем показать. Последние две грантовые заявки не сработали, поэтому подпитки ждать не приходится. Раз в месяц будем заводить экскурсии, пока я еще в Екатеринбурге. Думаю, в августе проведем книжную встречу. И всё на этом. Мероприятия будут, но без выставок и постоянной работы. В городе и так много музеев».

Сейчас Никита собирается продолжить собирать экспонаты, связанные с конструктивизмом, но, как он сказал, — «чисто для себя, на будущее». Самые большие части выставки — фрагменты снесённого на Уралмаше кинотеатра «Темп» — найдут новое место для временного размещения. Основатель «Ячейки F» собирается выпустить книгу о конструктивизме, в которой расскажет про то, что было в экспозиции музея.

«У меня не осталось никакой энергии на сеансы заинтересовывания тех, кто публично заинтересован, а на деле — нет», — добавил Сучков.