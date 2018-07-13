Ещё
Ячейка Fсё: в Екатеринбурге закрыли единственный музей конструктивизма
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Ячейка Fсё: в Екатеринбурге закрыли единственный музей конструктивизма 

e1.ru 8 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге перестал работать единственный в городе музей конструктивизма — «Ячейка F». Он просуществовал с ноября 2017 года — около полугода. В последние месяцы его создатель Никита Сучков постоянно говорил о трудностях: аренда помещения не окупалась.
Сейчас пришлось и вовсе сдать двухуровневую квартиру в доме на Малышева и убрать часть экспонатов. Теперь там мастерская дизайнера одежды и курсы живописи и графики.
«Я демонтировал часть экспозиции, чтобы отдать пространство двум нашим соарендаторам, которые помогают нам с оплатой аренды. Те единственные, благодаря которым мы всё еще на плаву, — написал в своём Facebook организатор музея Никита Сучков. — Пытаться договориться с собственником — муниципалитетом (включая Управление культуры и Департамент имущества) — все равно что воду лить через сито.
В запасниках лежат распечатанные материалы новой выставки, но мы ее уже не сможем показать. Последние две грантовые заявки не сработали, поэтому подпитки ждать не приходится. Раз в месяц будем заводить экскурсии, пока я еще в Екатеринбурге. Думаю, в августе проведем книжную встречу. И всё на этом. Мероприятия будут, но без выставок и постоянной работы. В городе и так много музеев».
Сейчас Никита собирается продолжить собирать экспонаты, связанные с конструктивизмом, но, как он сказал, — «чисто для себя, на будущее». Самые большие части выставки — фрагменты снесённого на Уралмаше кинотеатра «Темп» — найдут новое место для временного размещения. Основатель «Ячейки F» собирается выпустить книгу о конструктивизме, в которой расскажет про то, что было в экспозиции музея.
«У меня не осталось никакой энергии на сеансы заинтересовывания тех, кто публично заинтересован, а на деле — нет», — добавил Сучков.
Конструктивистский дом на улице Малышева спроектировал архитектор Моисей Гинзбург. Небольшая двухэтажная квартира необычной формы сама по себе была интересна для посетителей, а на витринах располагались архивные документы и предметы. Погулять по дому Гинзбурга теперь можно только в нашей виртуальной экскурсии.
e1.ru: последние новости
Машины проверяют металлоискателем: на въезде на «Иннопром» собралась большая пробка «Иннопром» в режиме онлайн: после бурных воскресных танцев бизнесмены собираются на выставке За сутки до Медведева: гуляем в прямом эфире по «Иннопрому», который в понедельник покажут премьеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских15
Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино4
Самые плохо одетые российские звезды12
«А не хлопнуть ли?»: правила аплодисментов в театре
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение