Интересные события в Москве 13, 14 и 15 июля 

Эти выходные интересны необычными подходами к спектаклям. Думали ли вы, что Чехова можно спеть? А станцевать роман «Идиот» Достоевского? Эти и другие события — в нашем еженедельном гиде.
Мультфильм «Монстры на каникулах-3: море зовет»
С 12 июля в прокат выходит очередная серия «Монстров на каникулах» от режиссера Дженнди Тартаковски. На этот раз монстры, среди которых Дракула и его друзья, отправляются в круиз на лайнере. И там очень даже круто: можно поиграть в монстробаскетбол и принять лунную ванну. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную Эрику. Однако его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь капитан хранит ужасный секрет, который может поставить под угрозу существование всех монстров. Смотрите в кинотеатрах Москвы.
Концерт Guns N’ Roses
Легендарная американская хард-рок-группа Guns N’ Roses приезжает в Москву в рамках мирового тура Not in This Lifetime. Тур стартовал в 2017 году, и за год группа продала более миллиона билетов. Концерт пройдет 13 июля на стадионе московского “Спартака”, за два дня до финала мундиаля. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 3000 рублей.
Концерт Петра Налича
Безбашенно веселый и в то же время лиричный Петр Налич выступит 12 июля в зеленом театре на ВДНХ. Сцена, как говорят, будет на воде. «Прозвучат песни и композиции, которые наиболее полно, на мой взгляд, соединяют в себе тихий летний вечер, плеск воды, отражения звезд. А также борьбу разума и чувств, физики и лирики, формы и содержания. В программе прозвучат такие песни, как „Еду далеко“, „Паровоз“, „Дача“, „Африка“, „Давай разведемся“, „Мертвый муж“ и другие», — обещает музыкант. Начало в 20:00, стоимость билетов -от 1100 рублей.
Спектакль «Кафе Идиот»
В Центре имени Мейерхольда поставят пластический спектакль «Кафе Идиот» по мотивам романа «Идиот» Федора Достоевского. Создатель спектакля — хореограф Александр Пепеляев. «Сам же роман Достоевского разложен на многоголосые партии: Настасью Филипповну, Рогожина, Мышкина играют сразу несколько исполнителей. Они меняются и перетекают друг в друга, порой сливаясь в одну красную массу. Красный цвет потрясающе вместителен — это и страдание, и страсть, и любовь, и смерть; он вбирает в себя все, кроме белого — эти два цвета вступают в особые отношения в „Кафе Идиот“», — говорится в описании постановки. Начало 14 июля в 20:00, стоимость билетов — от 900 рублей.
Спектакль «Проза»
Вы когда нибудь думали о том, что рассказы Чехова можно спеть? А прозу Мамлеева? Оказывается — можно, и именно это сделали артисты электротеатра «Станиславский». На музыку положен текст из рассказа Чехова «Степь». Одновременно артисты изображают героев рассказа Юрия Мамлеева «Жених». Начало 14 июля в 20:00, стоимость билетов — от 1200 рублей.
Выставка Стива Маккари
В Московском музее современного искусства открылась выставка Стива Маккари «Нерассказанная история». В экспозицию вошло 80 работ. Стив Маккари — американский фотожурналист, известность которому принесла фотография «афганской девочки», впервые появившаяся на обложке журнала National Geographic. Фото было сделано в лагере пуштунских беженцев вблизи Пешавара в Пакистане. Фотография также широко использовалась в брошюрах, плакатах и календарях Amnesty International. Личность героини не могли установить 17 лет, и только в январе 2002 года журналист и команда National Geographic смогли ее отыскать. Стоимость входного билета — 500 рублей.
Выставка «Материя ужаса»
Выставка «Материя ужаса» открылась в государственной галерее на Солянке. Проект — часть параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства. Экспозиция фокусируется на пограничных состояниях и территориях: слияние биологического (тела) и технологического, влияние вирусов на системы, «бессознательное» сетевых структур. В проекте приняли участие более двадцати современных художников, среди которых — Андрей Гурьянов, Катя Аглерт, Группировка eeefff, Кейто Ямагучи и другие. Стоимость входного билета — 300 рублей.
Выставка Mad House
В Мультимедиа Арт Музее продолжает работать выставка «Mad House», объединяющая классиков интернационального дизайна и русское современное искусство. Мы привыкли, что в разговорном языке словосочетание «сумасшедший дом» — это синоним неразберихи. Но здесь это выражение следует понимать буквально. Воображаемый обитатель этого дома — коллекционер, фетишист и немного социопат, как говорят кураторы. Он самовыражается через коллекцию и уютно чувствует себя в хаосе. Хронологически художественное собрание начинается с конца 80-х. Здесь представлены работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Павла Пепперштейна и других концептуалистов. Стоимость входного билета — 500 рублей. Кстати, если у вас есть паспорт болельщика и с вами в музей идут друг или подруга, то до 15 июля вы можете приобрести второй входной билет со скидкой 50%.