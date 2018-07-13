Интересные события в Москве 13, 14 и 15 июля

Эти выходные интересны необычными подходами к спектаклям. Думали ли вы, что Чехова можно спеть? А станцевать роман «Идиот» Достоевского? Эти и другие события — в нашем еженедельном гиде.

Мультфильм «Монстры на каникулах-3: море зовет»

С 12 июля в прокат выходит очередная серия «Монстров на каникулах» от режиссера Дженнди Тартаковски. На этот раз монстры, среди которых Дракула и его друзья, отправляются в круиз на лайнере. И там очень даже круто: можно поиграть в монстробаскетбол и принять лунную ванну. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную Эрику. Однако его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь капитан хранит ужасный секрет, который может поставить под угрозу существование всех монстров. Смотрите в кинотеатрах Москвы.

Концерт Guns N’ Roses

Легендарная американская хард-рок-группа Guns N’ Roses приезжает в Москву в рамках мирового тура Not in This Lifetime. Тур стартовал в 2017 году, и за год группа продала более миллиона билетов. Концерт пройдет 13 июля на стадионе московского “Спартака” , за два дня до финала мундиаля. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 3000 рублей.

Безбашенно веселый и в то же время лиричный Петр Налич выступит 12 июля в зеленом театре на ВДНХ. Сцена, как говорят, будет на воде. «Прозвучат песни и композиции, которые наиболее полно, на мой взгляд, соединяют в себе тихий летний вечер, плеск воды, отражения звезд. А также борьбу разума и чувств, физики и лирики, формы и содержания. В программе прозвучат такие песни, как „Еду далеко“, „Паровоз“, „Дача“, „Африка“, „Давай разведемся“, „Мертвый муж“ и другие», — обещает музыкант. Начало в 20:00, стоимость билетов -от 1100 рублей.

Спектакль «Кафе Идиот»

В Центре имени Мейерхольда поставят пластический спектакль «Кафе Идиот» по мотивам романа «Идиот» Федора Достоевского . Создатель спектакля — хореограф Александр Пепеляев . «Сам же роман Достоевского разложен на многоголосые партии: Настасью Филипповну, Рогожина, Мышкина играют сразу несколько исполнителей. Они меняются и перетекают друг в друга, порой сливаясь в одну красную массу. Красный цвет потрясающе вместителен — это и страдание, и страсть, и любовь, и смерть; он вбирает в себя все, кроме белого — эти два цвета вступают в особые отношения в „Кафе Идиот“», — говорится в описании постановки. Начало 14 июля в 20:00, стоимость билетов — от 900 рублей.

Спектакль «Проза»

Вы когда нибудь думали о том, что рассказы Чехова можно спеть? А прозу Мамлеева ? Оказывается — можно, и именно это сделали артисты электротеатра «Станиславский». На музыку положен текст из рассказа Чехова «Степь». Одновременно артисты изображают героев рассказа Юрия Мамлеева «Жених». Начало 14 июля в 20:00, стоимость билетов — от 1200 рублей.

Выставка Стива Маккари

В Московском музее современного искусства открылась выставка Стива Маккари «Нерассказанная история». В экспозицию вошло 80 работ. Стив Маккари — американский фотожурналист, известность которому принесла фотография «афганской девочки», впервые появившаяся на обложке журнала National Geographic . Фото было сделано в лагере пуштунских беженцев вблизи Пешавара в Пакистане. Фотография также широко использовалась в брошюрах, плакатах и календарях Amnesty International. Личность героини не могли установить 17 лет, и только в январе 2002 года журналист и команда National Geographic смогли ее отыскать. Стоимость входного билета — 500 рублей.

Выставка «Материя ужаса»

Выставка «Материя ужаса» открылась в государственной галерее на Солянке. Проект — часть параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства. Экспозиция фокусируется на пограничных состояниях и территориях: слияние биологического (тела) и технологического, влияние вирусов на системы, «бессознательное» сетевых структур. В проекте приняли участие более двадцати современных художников, среди которых — Андрей Гурьянов , Катя Аглерт, Группировка eeefff, Кейто Ямагучи и другие. Стоимость входного билета — 300 рублей.

Выставка Mad House