Интересные события в Москве 13, 14 и 15 июля 

Эти выходные интересны необычными подходами к спектаклям. Думали ли вы, что Чехова можно спеть? А станцевать роман «Идиот» Достоевского? Эти и другие события — в нашем еженедельном гиде.

Мультфильм «Монстры на каникулах-3: море зовет»

С 12 июля в прокат выходит очередная серия «Монстров на каникулах» от режиссера Дженнди Тартаковски. На этот раз монстры, среди которых Дракула и его друзья, отправляются в круиз на лайнере. И там очень даже круто: можно поиграть в монстробаскетбол и принять лунную ванну. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную Эрику. Однако его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь капитан хранит ужасный секрет, который может поставить под угрозу существование всех монстров. Смотрите в кинотеатрах Москвы.

Концерт Guns N’ Roses

Легендарная американская хард-рок-группа Guns N’ Roses приезжает в Москву в рамках мирового тура Not in This Lifetime. Тур стартовал в 2017 году, и за год группа продала более миллиона билетов. Концерт пройдет 13 июля на стадионе московского “Спартака” , за два дня до финала мундиаля. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 3000 рублей.