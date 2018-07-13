Волгоградские музеи презентовали свои уникальные сувениры

«Старая Сарепта», музей ИЗО имени Машкова и областной краеведческий музей представили в Туристско-информационном центре свои сувениры, которые они продают посетителям. Все они сделаны руками местных мастеров и отражают культурные особенности Волгоградского региона.

Как сообщает пресс-служба областного комитета культуры, музей ИЗО продает такие сувениры, как магниты с изображением известных картин, а также копии произведений знаменитых художников на холстах, футболки с репродукциями, сумки, подушки, изделия из дерева и пуха с родины Ильи Машкова — Урюпинска. «Особой популярностью пользуются шоколад в обёртке с изображениями картин, душистые наборы для чая, кофе и выпечки», — отметили в ведомстве.

Краеведческий музей продает палеонтологические находки, копии исторических и археологических находок, изделия мастеров народных промыслов и ремёсел, печатную продукцию. Это украшения из акульих зубов, эмалированные бусины, браслеты и подвески из кожи как у кочевников Нижней Волги, авторские и традиционные куклы ручной работы, громотушки из лыка и календари с известными экспонатами из фондов учреждения, блокноты и магниты с фото исторических зданий города.

Старая Сарепта» продает горчичное масло, саму горчицу, арбузный кофе, горчичный, морковный и степной чай, а также декоративные тарелки, кружки, колокольчики, фигурки сарептских жителей, куклы ручной работы.