Выставка Анатолия Иткина в МВК «Школы акварели Сергея Андрияки»

В Музейно-выставочном комплексе Школы акварели с 12 июля по 29 июля 2018 г. пройдёт персональная выставка известного иллюстратора и графика Анатолия Зиновьевича Иткина, одного из представителей знаменитой «школы Дехтерева».

На выставке будут представлены работы автора, выполненныев акварельной тематике: пейзажи, натюрморты, а также оригинальные иллюстрации к первому и самому известному историческому роману М. Твена «Принц и нищий».

Анатолий Иткин работал в качестве художника-иллюстратора во многих московских издательствах: «Детская литература», «Малыш», «Советская Россия» и т. д. За свою творческую деятельность Анатолий Зиновьевич сделал иллюстрации к огромному количеству книг — от детских сказок до русской и зарубежной классики.

Выставка продлится до 29 июля 2018 года