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Выставка Анатолия Иткина в МВК «Школы акварели Сергея Андрияки»
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Выставка Анатолия Иткина в МВК «Школы акварели Сергея Андрияки» 

CHIPS journal 7 часов назад
Фото: CHIPS journal
В Музейно-выставочном комплексе Школы акварели с 12 июля по 29 июля 2018 г. пройдёт персональная выставка известного иллюстратора и графика Анатолия Зиновьевича Иткина, одного из представителей знаменитой «школы Дехтерева».
На выставке будут представлены работы автора, выполненныев акварельной тематике: пейзажи, натюрморты, а также оригинальные иллюстрации к первому и самому известному историческому роману М. Твена «Принц и нищий».
Анатолий Иткин работал в качестве художника-иллюстратора во многих московских издательствах: «Детская литература», «Малыш», «Советская Россия» и т. д. За свою творческую деятельность Анатолий Зиновьевич сделал иллюстрации к огромному количеству книг — от детских сказок до русской и зарубежной классики.
Выставка продлится до 29 июля 2018 года
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