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Выставку Верещагина в Новой Третьяковке пришлось продлить
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Выставку Верещагина в Новой Третьяковке пришлось продлить 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Часы работы экспозиции русского живописца Василия Верещагина было решено продлить, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Третьяковской галереи.
"В связи с большим количеством посетителей принято решение продлить в пятницу и субботу вход на выставку до 23:00, кассы работают до 22:00", — поделились в музее.
Выставка художника-баталиста и путешественника открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу в начале марта, завершится она 16 июля. Всего здесь представлено более 500 произведений Василия Верещагина, среди которых его живопись, графика, скульптура, фотография.
Кроме коллекции Третьяковской галереи, в экспозиции можно увидеть работы, «приехавшие» из Государственного Русского музея, а также из музейных собраний разных городов России.
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