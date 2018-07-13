Выставку Верещагина в Новой Третьяковке пришлось продлить

Часы работы экспозиции русского живописца Василия Верещагина было решено продлить, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Третьяковской галереи.

"В связи с большим количеством посетителей принято решение продлить в пятницу и субботу вход на выставку до 23:00, кассы работают до 22:00", — поделились в музее.

Выставка художника-баталиста и путешественника открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу в начале марта, завершится она 16 июля. Всего здесь представлено более 500 произведений Василия Верещагина, среди которых его живопись, графика, скульптура, фотография.

Кроме коллекции Третьяковской галереи, в экспозиции можно увидеть работы, «приехавшие» из Государственного Русского музея, а также из музейных собраний разных городов России.