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Барнаульцы смогут прокатиться на поезде-музее
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Барнаульцы смогут прокатиться на поезде-музее 

Ревизор.ru 7 часов назад
Фото: Ревизор.ru
15 и 16 июля поезд будет работать на станции Кулунда, а 17 и 18 июля в Барнауле. Поезд состоит из 12 вагонов. Выставки проходят в только в 9 вагонах. Они состоят из тематических экспозиций, которые отражают историю становления и развития отечественных железных дорог. Посетители смогут увидеть модели подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, а также сесть за специальные тренажеры или проверить себя на радиацию. К тому же экскурсоводы поезда-музея покажут гостям интерактивную модель «Звездное небо». действующие тренажеры и многое другое.
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