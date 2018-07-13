Омичей приглашают на выставку оживающих полотен Ван Гога

18 июля в Омском государственном историко-краеведческом музее откроется мультимедийная выставка « Винсент Ван Гог: Оживающие полотна».

Выставка совершенно нового формата: здесь зрители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами великого голландского художника, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений, будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки. Часть полотен приведены в движение при помощи технологий анимации.

Огромные яркие изображения, расположенные на стенах и даже на полу, привлекут внимание зрителей к важнейшим деталям картин, их неповторимому стилю, колориту и живописной технике. Программа проходит в сопровождении классической музыки.

Посетители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени, так как экспозиция циклична. Для удобства посетителей зал оборудован множеством мягких удобных сидений, на выставке можно стоять или сидеть, перемещаться по залу в поисках нового угла просмотра знаменитых полотен, и, конечно, фотографироваться и снимать видео.

В арт-пространстве можно принять участие в мастер-классах по живописи, послушать лекции искусствоведов, читать, дискутировать, и просто отдыхать.

Выставка будет работать ежедневно с 11.00. до 21.00. по 23 сентября. Стоимость билетов — 350 рублей для взрослых, 250 для школьников, студентов, пенсионеров. По 200 рублей будет стоить посещение для многодетных семей и групп. Дети до 7 лет, инвалиды 1 и 2 групп, участники ВОВ могут посетить экспозицию бесплатно.