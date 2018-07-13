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Пермская художественная галерея переедет на территорию завода им. Шпагина
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Пермская художественная галерея переедет на территорию завода им. Шпагина 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В пресс-службе правительства Пермского края сообщили о том, что пермская художественная галерея и еще четыре пермских музея переедут на территорию завода им. Шпагина. На площадке бывшего завода расположатся Музей пермских древностей, Музей современного искусства, Детский музейный центр и Музей природы. Предполагается, что здесь же будет размещено открытое фондохранилище Пермского краеведческого музея.
В октябре концепция сможет быть представлена региональному Парламенту и жителям региона. Сам же проект планируется завершить в 2023 году — к 300-летию празднования города Перми
Общая площадь заводского пространства составляет 32 тысячи кв.м., из которых 22 тысячи — объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация.
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