Пермская художественная галерея переедет на территорию завода им. Шпагина

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили о том, что пермская художественная галерея и еще четыре пермских музея переедут на территорию завода им. Шпагина. На площадке бывшего завода расположатся Музей пермских древностей, Музей современного искусства, Детский музейный центр и Музей природы. Предполагается, что здесь же будет размещено открытое фондохранилище Пермского краеведческого музея.

В октябре концепция сможет быть представлена региональному Парламенту и жителям региона. Сам же проект планируется завершить в 2023 году — к 300-летию празднования города Перми

Общая площадь заводского пространства составляет 32 тысячи кв.м., из которых 22 тысячи — объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация.