Дагестан. Трансформация

В петербургском музее Эрарта открылась выставка «Transformatio. Современное искусство Дагестана». В экспозиции — работы восьми актуальных художников. Как традиции сочетаются с авангардом и что ждет посетителей выставки, рассказали ее кураторы.

Феномен дагестанского искусства

— Думаю, что творчество дагестанцев станет открытием для Петербурга, — размышляет Мария Филатова , куратор выставочных проектов Фонда Марджани, соорганизатора выставки. — Да, оно своеобразно и непривычно, но тем больший интерес должно вызвать.

Дагестанские актуальные художники в Петербурге — явление новое, они больше известны в Москве. Transformatio — пробный шар: как отнесутся жители культурной столицы к такому искусству, смогут ли расшифровать незнакомый культурный код? Для экспозиции отобрали работы восьми художников: живопись, рельефы, трехмерные объекты, фотографическую серию, видеоарт.

— У каждого из дагестанцев — свой художественный язык. Но есть и то, что их объединяет: работы этих художников нельзя назвать чистой абстракцией. В них ярко проявляется культурный код людей, живущих на своей земле и черпающих вдохновение в том, что их окружает, будь то природа, традиции и история Дагестана, народное творчество — каменная и деревянная резьба, керамика, орнаменты вышивок, — объясняет Мария.

Речь идет не о прямых заимствованиях и не о спекуляции на этнической составляющей. Здесь нет пейзажей с «великой дербентской стеной» или тщательно выписанных национальных костюмов. Но дух и самосознание горцев пропитывают работы художников.

— В Дагестане существовал обычай: при постройке нового дома семья переносила из старых стен родовые столбы, украшенные прихотливой резьбой, солярными символами, древними знаками, — рассказывает Мария. — Эти столбы олицетворяли собой генетическую память, связь времен. Так и творчество современных художников, несмотря на новые техники и злободневные реалии, опирается на традиционную культуру. Название выставки — Transformatio — говорит как раз об этом: в результате трансформации, переработки в сознании художника народных традиций и современных мировых тенденций и рождается феномен современного дагестанского искусства.

Фонд Марджани занимается изучением и популяризацией культуры исламских регионов, и искусство Дагестана входит в круг его интересов. В северной столице «дагестанскую идею» фонду удалось воплотить вместе с крупнейшим в стране частным музеем современного искусства Эрарта.

— Уже пятый год действует программа «Россия в Эрарте»: мы привозим в Петербург современное искусство разных регионов, — поясняет куратор выставки Владимир Назанский. — Хотелось добраться до Северного Кавказа, но до сих пор у нас не было заинтересованного партнера.

Могучая кучка

Самым сложным в организации выставки, по мнению кураторов, был отбор художников: многими интересными работами пришлось пожертвовать из-за ограниченности пространства. Однако в итоге получилась емкая, лаконичная, но яркая и разнообразная экспозиция.

Эдуард Путерброт — необычная личность, человек-легенда — философ, искусствовед, живописец, график, сценограф. Он объединил группу художников — Магомеда Кажлаева, Ибрагимхалила Супьянова Апанди Магомедова , стал их духовным наставником. Во времена застоя их творчество было альтернативой официальному искусству. Особый язык архаики, знаков-символов стал для них определяющим. На выставке будет представлен цикл абстрактных графических работ Путерброта «Проповедь» — внесюжетные многослойные картины мира.

Живопись из серии «Помнят песню» и полотно «Стена» Ибрамхалила Супьянова — фактурные, тяжелые по весу и глубокие по содержанию произведения, в которых автор размышляет о человеческой жизни, жизни предметов, их изменениях во времени. А его деревянные скульптуры из серии «Дорожные знаки» — это воспоминание о каменных и деревянных конструкциях на горных пастбищах, направляющих движение овечьих отар.

Апанди Магомедов проявляет себя в разных сферах творчества: он пишет картины, расписывает ткани, делает коллажи, рельефы, мастерски обыгрывая всевозможные материалы — кусочки дерева, кожу, металл, веревки, сетки, проволоку и нити. Кизяку — распространенному материалу в селениях дагестанцев — Апанди посвятил целый проект.

Работы Магомеда Кажлаева, по его же определению, преодоление пространства. Живопись на холстах, армированной бумаге или коллажи, живопись более раннего периода с использованием текстов, минималистические полотна, где главенствует фактура, или геометрические циклы — это его разговор с космосом.

Неожиданные и смелые сочетания материалов и фактур интересны в работах Аладдина Гарунова . Классические холст-акрил в его работах дополняются резиной, фрагментами ковров. На выставке показаны новые работы из серии с говорящим названием «Этно-техно». Художник включает старинные фотографии жителей дагестанских сёл в сюжет современной техногенной этнографии — транспортировка крупного рогатого скота на грузовике.

Наталия Мали родилась в Махачкале, училась в США, живет и работает в Лондоне. Мали создает собирательные образы, в их основе лежит кропотливая работа с архивными материалами, многолетнее изучение истории и культуры ее народа. Проект A Hole in My Heart — это фотографическая серия — результат размышлений автора об истории Хазарской империи.

Одна из ярких представительниц дагестанского и мирового современного искусства Таус Махачева представила видеопроекты « Супер Таус » и «Гамсутль». Неуязвимый для завоевателей древний город-государство Гамсутль был известен своими искусными ювелирами и оружейниками, а также религиозной и культурной терпимостью. Сейчас это заброшенные руины древнего аварского поселения, в которых Таус с помощью современной хореографии воссоздает события прошлого. В статичном пейзаже на горных склонах и среди руин исчезающей крепости человек изображает то персонажей батальных картин Франца Рубо из цикла о Кавказской войне, то местного жителя, исполняющего национальный танец, то колхозного бригадира, то неодушевленные предметы — сторожевые башни, камни, трещины в стене.

Мурад Халилов — художник, автор видеоработ, короткометражных фильмов, артхауса. В живописной серии Red читается множество эмоций, переживаемых художником в сложный для него период в жизни. Видеоработа «Расстрел глиняных лошадей» поднимает злободневную тему — это реакция на известную жителям Махачкалы историю о закрытии ипподрома, на месте которого должен появиться огромный торговый центр. Атмосферное видео «Кубачинская тишина» было снято почти случайно. Пустая узкая улица старой части горного селения, с левой стороны отвесная горная стена, справа — глухая стена дома, стук капель тающего снега, в конце приглушенные звуки голосов за стеной — лаконичное высказывание автора, удачный ракурс и пойманное мгновение…

Дагестанцы в мировом контексте

Выставка будет работать в музее Эрарта два летних месяца — до 27 августа. А на вопрос: «Нужно ли ходить на современное искусство?» — каждый отвечает сам.

— Актуальное искусство нужно правильно подать, — считает Мария Филатова. — Конечно, реализм лучше, проще воспринимается. А над работами современных художников надо размышлять.

— За 10 лет у музея сформировалась своя аудитория, по посещаемости наш музей занимает четвертое место в Петербурге, восьмое в стране, — говорит Владимир Назанский. — В прошлом году в музее побывало 390 тысяч человек. Поэтому посетители на Transformatio будут: они идут не только на конкретное имя, их привлекает современный, динамичный музей — в Эрарте пять этажей постоянной экспозиции и одновременно проходит 6−8 временных выставок. Одна из задач дагестанской выставки — вытащить художников из регионального бытования, осмыслить их работы в контексте современного российского — а по возможности и мирового — искусства. И Дагестан откроется для нас новой гранью — как территория, где рождается современное искусство.