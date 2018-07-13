ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на выходные дни.
На фестиваль!
Кафе «Sорка» 14-15 июля, 12.00 — Фестиваль живого гребешка (0+)
На праздник!
ТЦ «Южный парк»: 14 июля, 14.00 — День шоколада (0+)
Мультицентр «Арлекин»! 15 июля, 13.00 — День моря (0+)
В театр!
Театр юного зрителя — Фестиваль актуальных текстов «Наша тема»: 14 июля, 19:00 — «Ганди молчал по субботам» (12+) 14 июля, 21:00 — «Мультики» (12+) 15 июля, 12:00 — «Бонни и Клайд» (16+) 15 июля, 16:00 — «СПРОСИМЕНЯКТОЯ» (12+) 15 июля, 19:00 — «Мясо» (12+)
Театр кукол: 14 июля, 11.00, 13.00 — Сказка «Гуси-лебеди» (0+), премьера 15 июля, 11.00, 13.00 — Сказка «Теремок» (0+)
В цирк!
Краевой цирк: 14-15 июля, 17.00 — Программа «Хищник» (0+)
На концерт!
Дальневосточная государственная научная библиотека: 14 июля, 21.00 — Музыкально-театральный концерт «Приятно познакомиться» (6+)
В музей!
Дальневосточный художественный музей: 14 июля, 11.00, 14.00 — Интерактивная программа на выставке «Мумми-тролль и комета» (0+) 14 июля, 13.30 — Экскурсия в рамках выставки «Василий Верещагин. Лики Азии» (6+) 15 июля, 15.00 — Мастерская выходного дня (12+)
Музей археологии: 14 июля, 12.00 — мастер-класс по лепке из глины «Палеолетические Венеры» (6+)
На стадион!
Центральная набережная: 14 июля, 20.00 — Презентация ФК «СКА-Хабаровск» для болельщиков (6+)
14-15 июля, 9.30 — Первенство Хабаровска по теннису (6+)
Спорткомплекс «Энергия»: 14-15 июля, 10.00 — Чемпионат края по пляжному волейболу (6+)