Выставки недели: выбор «Артгида». Июль 2018

Удобное искусство Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре до 26 августа

Экология культурной индустрии и биеннального движения сегодня как никогда способствуют «цветению всех цветов»: выставки проходят одновременного по всему миру — искусства и художников должно быть много. Но цветение требует ресурсов, а они не всегда есть, особенно у начинающих авторов, к числу которых принадлежат участники «Удобного искусства». На помощь приходят цифровые технологии, видео— и медиаарт, а также всевозможные формы городских интервенций и уличного искусства, которые в совокупности отвечают на вопрос, как произведение может быть «удобным», оставаясь при этом в рамках «искусства».

[Подробнее]

Хайнц Хаек-Хальке. Катарина Бергер. Около 1934. Серебряно-желатиновый отпечаток.Courtesy Художественная галерея Аугусты Эдвардс

Хайнц Хаек-Хальке. Немецкая экспериментальная фотография 1930–1960 Мультимедиа Арт Музей, Москва до 2 сентября

Начав как фотожурналист в коммерческих журналах, немецкий фотограф Хаек-Хальке по-настоящему прославился в послевоенные годы, когда присоединился к знаменитому обществу Fotoform. На этот период пришлись самые известные его эксперименты с абстрактной композицией и фотограммами. В МАММ показывают работы, с которых началась история «субъективного» направления в немецкой фотографии, — от самых первых экспериментальных опытов Хаека-Хальке до работ с использованием «проволочного монтажа» — конструкций из гибкой проволоки, которые фотограф устанавливал на вращающиеся платформы.

[Подробнее]

Альберт Солдатов . Без названия. 2018. Холст, масло.Courtesy Галерея pop/off/art Альберт Солдатов. Сияние Галерея pop/off/art до 26 августа

Альберт Солдатов как никто другой умеет переводить визуальность виртуальных миров на язык живописи и наоборот. Так, например, в 2014 году он получил премию Кандинского за видеоработу по мотивам десяти картин французского художника Бальтюса. «Сияние» — его первая персональная выставка, получившая название центрального произведения — видео, отражающего тревогу и растерянность современного человека. Его дополняет живопись, пространство которой разрушают пришлые из интернета образы — мемы, нет-арт и личные фотографии.

[Подробнее]

Петр Белый . Тишина. Courtesy Музей современного искусства PERMM

Петр Белый. Точка на горизонте Музей современного искусства PERMM до 19 августа

Современный петербуржский художник Петр Белый, один из участников выставки «Русское бедное», с которой ведет отсчет история музея PERMM, представил экспозицию из 15 инсталляций. Мусор, доски, мятое железо, фанера обладают особой эстетической притягательностью для художника, а потому становятся главным материалом для создания его инсталляций. Исследуя артефакты повседневности и меланхоличность городских окраин, Петр Белый приходит в своем повествовании к формуле обезличенной всеобъемлющей тоски.

[Подробнее]

Courtesy Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Архитектор Сильвио Данини — последний придворный архитектор Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева до 19 августа

Архитектор Сильвио Данини за свои заслуги перед императорским двором получил от Николая II прозвище «наш архитектор». Именно благодаря «царскосельскому» периоду он запомнился как один из выдающихся отечественных архитекторов. В характерном для Данини варианте «англосаксонского стиля», более богатого на декоративные элементы, им было возведено большинство частных особняков, множество медицинских, учебных и благотворительных зданий. Экспозицию составили фотографии из фондов Музея архитектуры, чертежи из музея-заповедника «Царское село», а также материалы из семейного архива архитектора.

[Подробнее]