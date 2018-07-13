В Волгограде проходит фотовыставка флоры и фауны парка «Щербаковский»

С 13 июля в музее «Старая Сарепта» в Волгограде будет работать передвижная выставка «Раритеты парка „Щербаковский“».

По данным пресс-службы музея, зрители увидят лучшие снимки уникальной природы — Столбичи, Щербаковский сброс, Щербаковскую балку, рукотворные пещеры, родники, малые речки. В парке «Щербаковский» также расположены мезолитическая стоянка каменного века вблизи Уракова бугра, многочисленные объекты истории и культуры немцев-колонистов, Терновское городище, которое является единственным в своем роде памятником катакомбной культуры бронзового века. Экспозиция представлена работами сотрудников природного парка, учеными и фотолюбителями. Отметим, на территории парка площадью около 35 тысяч гектаров охраняется 47 видов сосудистых растений, лишайников, мхов и грибов, 29 видов беспозвоночных и столько же позвоночных животных, занесенных в Красные книги Международного Союза охраны природы, России и Волгоградской области.