Ещё
В Волгограде проходит фотовыставка флоры и фауны парка «Щербаковский»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

В Волгограде проходит фотовыставка флоры и фауны парка «Щербаковский» 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
С 13 июля в музее «Старая Сарепта» в Волгограде будет работать передвижная выставка «Раритеты парка „Щербаковский“».
По данным пресс-службы музея, зрители увидят лучшие снимки уникальной природы — Столбичи, Щербаковский сброс, Щербаковскую балку, рукотворные пещеры, родники, малые речки. В парке «Щербаковский» также расположены мезолитическая стоянка каменного века вблизи Уракова бугра, многочисленные объекты истории и культуры немцев-колонистов, Терновское городище, которое является единственным в своем роде памятником катакомбной культуры бронзового века. Экспозиция представлена работами сотрудников природного парка, учеными и фотолюбителями. Отметим, на территории парка площадью около 35 тысяч гектаров охраняется 47 видов сосудистых растений, лишайников, мхов и грибов, 29 видов беспозвоночных и столько же позвоночных животных, занесенных в Красные книги Международного Союза охраны природы, России и Волгоградской области.
АиФ Волгоград: последние новости
В волгоградском музее «Старая Сарепта» состоится праздник Дня Ивана Купала Волгоградские музеи презентовали свои уникальные сувениры В волгоградском музее Машкова состоится акция «Интеллектуальный июль»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских15
Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино4
Самые плохо одетые российские звезды12
«А не хлопнуть ли?»: правила аплодисментов в театре
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение