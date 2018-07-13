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Уикенд 14-15 июля в Воронеже: раскопки в «Костёнках» и финал ЧМ-2018
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Уикенд 14-15 июля в Воронеже: раскопки в «Костёнках» и финал ЧМ-2018 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Отметить день культуры района
14 июля в Зеленом театре Воронежского центрального парка отметят День культуры Кантемировского района. Выставочная программа заработает с 14:00, а с 15:00 начнется праздничный концерт. Вход на событие свободный.
Что: День культуры Кантемировского района
Где: Воронежский центральный парк
Когда: 14 июля с 14:00  Побывать на раскопках
14 и 15 июля музей-заповедник «Костёнки» приглашает воронежцев на программу «Живая археология». На территории музея уже несколько лет ведутся раскопки жилого комплекса древних людей, сооруженного из костей мамонта. В этом году раскопки начнутся в августе, но из-за большого желания воронежцев попасть к археологическому объекту, доступ к нему откроют на ближайших выходных. В эти дни там будут работать студенты-практиканты ВГУ. Сеансы программы «Живая археология» в «Костёнках» пройдут в 10.00, 11.00 и 17.00.
Что: программа «Живая археология»
Где: музей-заповедник «Костенки»
Когда: 14 и 15 июля
Прогуляться по городу вместе с экскурсоводом
Городское сообщество «Воронеж. Пешком» предлагает отправиться на экскурсии по городу. В субботу экскурсоводы предлагают прогуляться по району СХИ и узнать о петровском барокко и Сосне Карлсона. В тот же день пройдет экскурсия, посвященная Стрелецкому логу. А в воскресенье участники пройдут по центру города и узнают о «Древностях под ногами». Также 15 июля запланирована экскурсия «Девичок». Подробности по ссылке.
Что: пешие экскурсии по Воронежу
Где: районы города
Когда: 14 и 15 июля
Посмотреть выставку «Курская дуга»
С 5 июля по 23 августа в Воронежском областном краеведческом музее работает тематическая выставка «Курская дуга» на основе материалов из фондов московского Музея Победы. В экспозиции представлены фотографии вооружения, обмундирования и снаряжения противоборствующих сторон, личные документы участников битвы, наградные листы, агитационные листовки и плакаты, газеты тех дней, карты и схемы боев и многое другое. Эти экспонаты хранятся в фондовых коллекциях Музея Победы.
Что: выставка «Курская дуга»
Где: Воронежский областной краеведческий музей
Когда: выставка работает до 23 августа
Посмотреть финальный матч ЧМ-2018
15 июля в 18:00 воронежцы смогут наблюдать трансляцию финала Чемпионата мира по футболу — 2018. Матч между сборными Франции и Хорватии будут показывать на большом экране фан-зоны на Адмиралейской площади. А в субботу, 14 июля, будут транслировать матч за 3-е место, в котором встретятся команды Бельгии и Англии.
Что: финал ЧМ по футболу
Где: Адмиралтейская площадь
Когда: 15 июля в 18:00
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