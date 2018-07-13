Уикенд 14-15 июля в Воронеже: раскопки в «Костёнках» и финал ЧМ-2018

Отметить день культуры района

14 июля в Зеленом театре Воронежского центрального парка отметят День культуры Кантемировского района. Выставочная программа заработает с 14:00, а с 15:00 начнется праздничный концерт. Вход на событие свободный.

Что: День культуры Кантемировского района

Где: Воронежский центральный парк

Когда: 14 июля с 14:00 Побывать на раскопках

14 и 15 июля музей-заповедник «Костёнки» приглашает воронежцев на программу «Живая археология». На территории музея уже несколько лет ведутся раскопки жилого комплекса древних людей, сооруженного из костей мамонта. В этом году раскопки начнутся в августе, но из-за большого желания воронежцев попасть к археологическому объекту, доступ к нему откроют на ближайших выходных. В эти дни там будут работать студенты-практиканты ВГУ. Сеансы программы «Живая археология» в «Костёнках» пройдут в 10.00, 11.00 и 17.00.

Что: программа «Живая археология»

Где: музей-заповедник «Костенки»

Когда: 14 и 15 июля

Прогуляться по городу вместе с экскурсоводом

Городское сообщество «Воронеж. Пешком» предлагает отправиться на экскурсии по городу. В субботу экскурсоводы предлагают прогуляться по району СХИ и узнать о петровском барокко и Сосне Карлсона. В тот же день пройдет экскурсия, посвященная Стрелецкому логу. А в воскресенье участники пройдут по центру города и узнают о «Древностях под ногами». Также 15 июля запланирована экскурсия «Девичок». Подробности по ссылке.

Что: пешие экскурсии по Воронежу

Где: районы города

Когда: 14 и 15 июля

Посмотреть выставку «Курская дуга»

С 5 июля по 23 августа в Воронежском областном краеведческом музее работает тематическая выставка «Курская дуга» на основе материалов из фондов московского Музея Победы. В экспозиции представлены фотографии вооружения, обмундирования и снаряжения противоборствующих сторон, личные документы участников битвы, наградные листы, агитационные листовки и плакаты, газеты тех дней, карты и схемы боев и многое другое. Эти экспонаты хранятся в фондовых коллекциях Музея Победы.

Что: выставка «Курская дуга»

Где: Воронежский областной краеведческий музей

Когда: выставка работает до 23 августа

Посмотреть финальный матч ЧМ-2018

15 июля в 18:00 воронежцы смогут наблюдать трансляцию финала Чемпионата мира по футболу — 2018. Матч между сборными Франции и Хорватии будут показывать на большом экране фан-зоны на Адмиралейской площади. А в субботу, 14 июля, будут транслировать матч за 3-е место, в котором встретятся команды Бельгии и Англии.

Что: финал ЧМ по футболу

Где: Адмиралтейская площадь

Когда: 15 июля в 18:00