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В «Меридиане» открыта выставка «Линии»
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В «Меридиане» открыта выставка «Линии» 

Обручевский меридиан 5 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Свои работы представляет фотограф Лилия Даль.
Автор предлагает взглянуть на объекты живой природы по-новому. Любое творчество, по мнению Лилии Даль, связано с понятием линии: и архитектура, и танец, и литература, но в особенности различные виды изобразительного искусства, для которых линия послужила основой. Именно в ней с давних времен философы и художники искали воплощение прекрасного как наивысшей эстетической ценности. Экспозиция — прекрасный повод ненадолго остановиться и задуматься о хрупкой красоте окружающего мира. Выставка будет работать до 29 июля, вход свободный.
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