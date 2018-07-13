Ещё
Выставка «АгроОмск-2018» будет посвящена повышению плодородия земель
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Выставка «АгроОмск-2018» будет посвящена повышению плодородия земель 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Время Омское
ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Специализированная выставка достижений агропромышленного комплекса Омской области «АгроОмск-2018», которая пройдет с 16 по 22 июля, будет посвящена повышению плодородия земель, сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов. Выставку в Омске посетят более 400 экспертов из Казахстана, Китая и ряда соседних регионов.
"АгроОмск" — это наше главное аграрное событие. В этом году выставка будет проводиться под эгидой Года плодородия, который объявлен в этом году в Омской области. Мы представим научные разработки в этом ключе, специальный павильон будет отведен под стенды научных учреждений на эту тему", — сказал Чекусов.
Он отметил, что на выставке будут показаны новейшие разработки сельскохозяйственных машин и культур, включая многолетнюю пшеницу. «На полях будет проведена демонстрация работы более 20 единиц техники. В рамках деловой программы состоятся конференции, семинары и круглые столы по актуальным вопросам АПК», — пояснил министр. В частности, специалисты обсудят возможность использования газомоторного топлива в сельском хозяйстве и уменьшения зависимости экономики предприятий от колебания цен на ГСМ.
По словам главы омского Минсельхоза, участие в выставке примут более 400 экспертов и руководителей сельскохозяйственных предприятий из Казахстана, Китая и ряда российских регионов. «Подтвердили свое участие Алтайский край, Новосибирская, Тюменская области, Курган. Другие регионы также будут, но официально они не заявились», — добавил Чекусов.
Первые два дня выставка будет проводиться в закрытом режиме, затем откроется для посещения жителям Омска. «Это сделано для того, чтобы эксперты могли нормально работать. Кроме того, несколько изменен формат выставки — каждый день будет начинаться с экскурсии по выставке, чтобы все участники смогли детально ознакомиться с ней и уже потом присмотреться к тому, что для них особо актуально», — отметил министр.
Организаторами выставки являются министерство сельского хозяйства и продовольствия региона и Агентство развития и инвестиций Омской области. Мероприятие пройдет в 16-й раз. По итогам «АгроОмск-2017» был заключен 101 контракт на поставку сельхозтехники на сумму 310 млн рублей. За неделю работы выставку-ярмарку посетили 179 тысяч человек.
ТАСС: последние новости
Выставка "Находки моей улицы" откроется в "Музее Москвы" 15 августа "Уралвагонзавод" начнет серийное производство нового трамвая в декабре 2018 года Все стадионы, строящиеся к ЧМ-2022, будут сданы в эксплуатацию в 2021 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских15
Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино4
Самые плохо одетые российские звезды12
«А не хлопнуть ли?»: правила аплодисментов в театре
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение