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В Башкирии закон о музеях вступил в силу
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В Башкирии закон о музеях вступил в силу 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Как сообщает Курултай, он регулирует правовые отношения между музеями республики и Музейным фондом РФ на территории региона. Документ определяет порядок создания музеев, как государственных и муниципальных, так и частных.
— Законом закреплены права собственности на музейные предметы и коллекции, определен порядок управления ими. В нем также прописаны особые формы поддержки государственных музеев, необходимые для сохранения уникальных историко-художественных комплексов и создания наиболее благоприятных условий работы крупнейших государственных музеев республики, хранящих коллекции мирового значения. Закон призван обеспечить сохранение культурных ценностей, находящихся в музеях Башкортостана, — пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
Ранее эта сфера регулировалась региональным законом «О Музейном фонде РБ и музеях». Со вступлением в силу нового документа он утратил силу. Кроме того, необходимость в новом законе, корректирующем правовые отношения в музейной сфере, возникла после принятия поправок о Музейном фонде РФ. Эти изменения упростили порядок передачи музейных предметов и коллекций в фонд.
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