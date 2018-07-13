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Туристический шабаш. Где провести пятницу 13-е
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Туристический шабаш. Где провести пятницу 13-е 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сервис бронирования Tvil.ru составил рейтинг интересных мест в России, идеальных для посещения в пятницу 13-го числа.
Первенство держит Музей погребальной культуры Новосибирска. Это один из крупнейших Музеев Смерти в мире, первый и единственный в России.
Посетители на выставке «Танго смерти в XXI веке» в Музее мировой погребальной культуры, расположенном на территории Новосибирского крематория
В экспозиции музея полторы тысячи старинных гравюр на тему погребения и траура, около тысячи живописных полотен, миниатюр и скульптур. Как ни странно, большинство посетителей покидает этот яркий музей в приподнятом настроении. В восторге остаются даже дети. Посетителям советуют захватить яркий и милый брелок в виде гробика.
В знаменитой Кунсткамере Санкт-Петербурга кроме жутких коллекций человеческих уродств и патологий есть коллекция зубов, выдернутых Петром I.
Экспонаты Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
Также там находится огромное собрание телескопов XVIII века. Есть специальный зал индийской культуры, где представлены предметы быта, красочные костюмы, музыкальные инструменты, коллекция японской культуры и быта. В ее создании участвовали российские дипломаты. Большую ценность представляют старинные доспехи японских самураев. Есть в музее и большое собрание японских нэцкэ.
Музей русских суеверий в Калининграде удивляет обилием деревянных скульптур: Баба-Яга, Кикимора, Леший, лесные, домашние, полевые, водяные, дорожные ночные и прочие духи, которые в старину могли и помочь, и навредить человеку.
Статуэтка Коровьей смерти из собрания Музея русских суеверий в Калининградской области
В Сочи Парке находится Южная резиденция Бабы Яги, Заколдованный лес и край Богатырей. А также аттракционы — «Змей Горыныч», «Квантовый скачок». Будет страшно.
"Американские горки" в парке развлечений «Сочи Парк».
В Крыму в Демерджи есть Долина привидений. Это десятки каменных фигур, которые образовались естественным путем. Они напоминают людей, животных и фантастических существ.
Долина привидений на западном склоне южной гряды Демерджи
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