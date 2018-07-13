Ещё
В Печатниках расскажут о творчестве Сутеева
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

В Печатниках расскажут о творчестве Сутеева 

Управа района Печатники города Москвы 4 часа назад
В Печатниках расскажут о творчестве Владимира Сутеева: литературно-информационная встреча, посвященная юбилею со дня рождения детского писателя и художника-иллюстратора, пройдет на базе районной библиотеки № 132.
— Посетители увидят литературные информационно-игровые зарисовки, посвященные 115-летию со дня рождения Сутеева, услышат больше о его творчестве, узнают интересные факты из биографии художника, — рассказали в учреждении культуры.
Мероприятие пройдет 18 июля по адресу: ул. Шоссейная, д. 50 (детское отделение). Начало в 13.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту: 6+. (еп)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Дошкольники из Печатников инсценировали сказку «Бабочка» В Печатниках прочтут лекцию о художниках В Печатниках поздравили крепкие семейные пары района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских17
Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино
Самые плохо одетые российские звезды12
«А не хлопнуть ли?»: правила аплодисментов в театре
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение