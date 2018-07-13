В Печатниках расскажут о творчестве Сутеева

В Печатниках расскажут о творчестве Владимира Сутеева : литературно-информационная встреча, посвященная юбилею со дня рождения детского писателя и художника-иллюстратора, пройдет на базе районной библиотеки № 132.

— Посетители увидят литературные информационно-игровые зарисовки, посвященные 115-летию со дня рождения Сутеева, услышат больше о его творчестве, узнают интересные факты из биографии художника, — рассказали в учреждении культуры.

Мероприятие пройдет 18 июля по адресу: ул. Шоссейная, д. 50 (детское отделение). Начало в 13.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту: 6+. (еп)