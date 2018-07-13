Музей им. Врубеля приобрёл «Омск. На Любинском»

Картина была Геймрана Баймуханова «Омск. На Любинском» приобретена на средства первого дохода целевого капитала Фонда развития музея имени М. А. Врубеля, созданного омскими предпринимателями, деятелями культуры и образования в 2016 году. Сейчас полотно помещено в постоянную экспозицию Врубелевского корпуса.

Пейзаж «Омск. На Любинском» (2010) кисти известного омского живописца, члена Союза художников России Геймрана Баймуханова отмечен рядом наград, в числе которых победа в конкурсе 2012 года на лучшее произведение среди профессиональных омских художников.

«Несмотря на то, что фотографии Любинского проспекта известны с конца XIX века, художники стали писать его только с конца 1950-х годов. Работ высокого уровня на тему Любинского проспекта, которые бы мы хотели иметь у нас в музее, не так много. Работа ценна еще тем, что автор показывает нам не парадный проспект, а вид со двора», — отметила хранитель коллекции советской и современной живописи музея Людмила Богомолова