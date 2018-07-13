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Музей им. Врубеля приобрёл «Омск. На Любинском»
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Музей им. Врубеля приобрёл «Омск. На Любинском» 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Картина была Геймрана Баймуханова «Омск. На Любинском» приобретена на средства первого дохода целевого капитала Фонда развития музея имени М. А. Врубеля, созданного омскими предпринимателями, деятелями культуры и образования в 2016 году. Сейчас полотно помещено в постоянную экспозицию Врубелевского корпуса.
Пейзаж «Омск. На Любинском» (2010) кисти известного омского живописца, члена Союза художников России Геймрана Баймуханова отмечен рядом наград, в числе которых победа в конкурсе 2012 года на лучшее произведение среди профессиональных омских художников.
«Несмотря на то, что фотографии Любинского проспекта известны с конца XIX века, художники стали писать его только с конца 1950-х годов. Работ высокого уровня на тему Любинского проспекта, которые бы мы хотели иметь у нас в музее, не так много. Работа ценна еще тем, что автор показывает нам не парадный проспект, а вид со двора», — отметила хранитель коллекции советской и современной живописи музея Людмила Богомолова
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