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В Югре открылся первый технический музей для всей семьи
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В Югре открылся первый технический музей для всей семьи 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
13 июля 2018 года в Ханты-Мансийске открылся первый в округе «Политехнический музей». Новое культурное пространство открылось на базе местного технопарка «Кванториум».
По информации портала «ugramk.ru», в новом музее посетители познакомятся с историей технического прогресса на примере миниатюрных моделей: кораблей, автомобилей, танков, и паровозов. Так же в экспозиции представлены макеты стрелкового оружия и двигателей. Все эти экспонаты можно брать в руки и рассматривать со всех сторон.
Кроме того, для всей семьи в музее работают интерактивные площадки. Там в лабораторных условиях югорчанам покажут базовые физические явления. Эта часть экспозиции будет особенно интересна детям. Ведь там они смогут узнать ответы на самые распространённые вопросы: начиная с того как работает электричество и заканчивая погодными явлениями.
«Политехнический музей» — пилотный проект. Деньги на его реализацию выделил «Фонд президентских грантов». Автор инициативы открытия музея истории техники Виктор Крот одержал победу в конкурсе президентских грантов. После при поддержке окружного правительства и регионального «Молодёжного центра» организовал временную экспозицию в технопарке «Кванториум». Если музей будет пользоваться спросом, возможно, экспозиция будет работать на постоянной основе.
Источник фотографии: maptab.ru
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