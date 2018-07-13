День города в Музейно-выставочном центре

Тверской городской музейно-выставочный центр подготовил обширную программу, посвящённую Дню города Твери. Начнётся она 13 июля с открытия выставки «Мой город» и продолжится в сам День города 15 июля.

На выставке «Мой город» будут представлены работы, посвящённые городу Твери, выполненные в технике пастели. Участники выставки — художники разных поколений, успешно работающие в различных техниках изобразительного искусства: Людмила Юга, Галина Камардина, Андрей Юдин , Дина Вальберг, Кира Петушкова, Надежда Валь, Надежда Кононенко-Герасименко и другие, — создали образы любимого города, использовав весь спектр художественных возможностей этой техники. В частности, заслуженный художник России, известнейший график Людмила Георгиевна Юга специально к выставке подготовила триптих на тему воссоздания Спасо-Преображенского собора.

Открытие выставки состоится 13 июля в 16 часов в лекционном зале городского музейно-выставочного центра, экспозиция будет действовать до 12 августа.

15 июля в День города музейно-выставочный центр приглашает всех любителей искусства на разнообразную праздничную программу. В фасадных окнах большого выставочного зала будет представлена выставка «Спасо-Преображенский собор — духовный центр Тверской земли» — фото, репродукции, принткопии по истории собора, собранные и оформленные Николаем Погореловым . В малом выставочном зале будет работать выставка живописи и графики калязинского художника Юрия Саломахина.

В 11 часов на террасе большого выставочного зала начнётся арт-акция «Раскрась свой город». Для проведения акции студентами Тверского областного художественного колледжа имени А. Г. Венецианова подготовлены графические изображения известных тверских архитектурных объектов, которые предлагается раскрасить красками или пастелью. В 13 часов по итогам акции будет организована экспресс-выставка.

В полдень тротуар и проезжая часть, прилегающие к музейно-выставочному центру, станут местом проведения конкурса рисунка на асфальте «Нарисуй свой город». В 14 часов компетентное жюри подведёт итоги, победителей ждут награды. Также в 12 часов в большом выставочном зале начнётся творческая встреча с живописцем Михаилом Стоячко, который расскажет о своём творчестве в экспозиции персональной выставки, приуроченной к 50-летию автора.

Встречу продолжат калязинские кружевницы Надежда Березина и Татьяна Афанасьева , которые расскажут об истории промысла, продемонстрируют приёмы коклюшечного кружевоплетения, представят авторские изделия.

В 13 и 14 часов в лекционном зале пройдут творческие мастер-классы для детей по бумажному моделированию и изготовлению закладок для книг в технике скрапбукинг.