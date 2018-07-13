Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 13-15 июля?

Всей семьёй — в кино

Приключенческий боевик «Человек-Муравей и Оса» уже несколько дней показывают в восьми кинотеатрах Ростова-на-Дону.

Коротко о сюжете. Скотт Лэнг, известный также как Человек-Муравей, уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско.

Происходит это о тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.

Чем всё закончится, узнаете, купив билет в кино. Режиссёр Пейтон Рид, США.

Прощание с ЧМ-2018

Матчи в рамках ЧМ-2018 на стадионе «Ростов-Арена» завершены и все футбольные страсти донской столицы практически уже позади. Однако 15 июля состоится торжественное закрытие фестиваля болельщиков FIFA в Ростове.

Фан-зона на театральной площади ждет ростовчан и гостей города с 15 часов. На концертной площадке выступят: DJ Polex / DJ Novak и Rostov cover bands show, группа «Градусы» и Swanky Tunes.

Между ними — в 17 часов ровно — начнётся церемония закрытия Фестиваля болельщиков FIFA и донская столица попрощается с ЧМ-2018.

В 18:00 — онлайн трансляция финального матча мирового турнира по футболу между сборными командами Франции и Хорватии.

Выставка гравюр из Японии

15 июля в Музее изобразительных искусств Ростова на Пушкинской завершает работу уникальная выставка «Образы изменчивого мира».

В рамках мероприятий 2018 года, объявленного Годом Японии в России, в Ростовском областном музее изобразительных искусств экспонировались японские гравюры из собрания Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Эта коллекция — одно из лучших собраний японской ксилографии на территории России. Жанр возник на стыке искусства и ремесла, имел все признаки массовой культуры — тираж, доступность, дешевизну. Не случайно его назвали — «укиё-э» (изменчивое, мирское, обиходное).

Среди гравюр, представленных на выставке, подлинные шедевры таких гениев укиё-э, как Утагава Тоёкуни, Утагава Куниёси, Утагава Хиросиге, Кацусика Хокусай.

Адрес музея — ул. Пушкинская, 115.

Фестиваль мороженого

Свободное пространство «Циферблат» приглашает в воскресенье, 15 июля, на фестиваль мороженого.

«С нами будет Фреш-бар «Фруктовед», — сообщают организаторы сладкого праздника. — Мощный профессиональный блендер собьёт бархатистую однородную текстуру, а проверенные вкусовые сочетания порадуют рецепторы».

В ассортименте также — ягодные, фруктовые смузи; свежевыжатые соки; арбузный и дынный фреш. А также — кладезь витаминов — освежающие летние коктейли.

Пофестивалить возможно с 11 до 17 часов по адресу: пр-т Соколова, 46.