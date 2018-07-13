Почему в музеях запрещают снимать со вспышкой

Почему в музеях запрещают фотографировать со вспышкой

Фразу "фотографировать запрещено" можно встретить во многих музеях. Но что плохого может сделать вспышка фотокамеры старой вазе или как именно способна навредить костюму ушедшей эпохи, многим не ясно. Смотрите на такие вопросы обычно отвечают односложно.

Безусловно вспышка ничего не может сделать вышеуказанным предметам, но и выставочная коллекция музея не может состоять только из них. А вот масляное полотно регулярное фотографирование со вспышкой вполне способно попортить.

Чтобы обезопасить такие предметы, запрет наложен на все без исключения экспонаты музея.

Вторая и не менее веская причина — в соблюдении музейного порядка. Представьте, что начнется, если все без устали будут снимать на фотоаппарат и слепить прохожих постоянно мерцающей вспышкой? Музей превратится в ночной клуб.

Тем не менее, в некоторых музеях к съемке относятся спокойно в расчете на понимание и воспитанность посетителей.