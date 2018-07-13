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Фонд Энди Уорхола опубликует более 100 тысяч его новых фотографий
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Фонд Энди Уорхола опубликует более 100 тысяч его новых фотографий 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Фонд Энди Уорхола опубликует 130 тысяч фотографий авторства знаменитого американского абстракциониста, которые до этого находились в закрытой коллекции Стэнфордского университета, сообщает Dazed.
В период с 1976 года до смерти Уорхола в 1987 году он отснял 3600 контактных листов с более чем 130 тысячами фотографий. Сам Уорхол опубликовал лишь 17% от общего количества.
Эту коллекцию можно назвать «визуальным дневником» последнего десятилетия жизни художника. Некоторые фотографии содержат довольно откровенные сцены из личной жизни Уорхола и позволяют увидеть его и его творчество с новой стороны.
"Это Уорхол, каким вы никогда не видели его раньше. Эти фото не только позволят нам по-новому взглянуть на жизнь и работу Уорхола, но и помогут лучше понять, что вдохновляло художника и занимало его мысли в тот период", — сказал Ричард Мейер, профессор искусств в университете Стэнфорд.
Новые фотографии будут опубликованы в виде книги, а также представлены на большой выставке в Нью-Йорке, посвященной творчеству абстракциониста.
Ранее сообщалось, что основанный Энди Уорхолом глянцевый журнал Interview закрывается из-за банкротства.
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