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Вологодский «Талисман» получил Гран-при «У самого Черного моря»
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Вологодский «Талисман» получил Гран-при «У самого Черного моря» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Хореографический коллектив «Талисман» Городского Дворца культуры стал лауреатом XV Открытого международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «У самого Черного моря». Он проходит в Сочи с 10 по 16 июля.
Вологжане представили танцевальный номер — несколько отрывков из композиции «IX веков Вологды», покорив жюри исполнительским мастерством, выразительностью, идеей и художественным построением номера.
«На конкурс мы поехали с танцевальной группой 2007 года рождения. Композицию «IX веков Вологды» мы готовили ко Дню города и фестивалю «Русские Ганзейские дни». Наше творчество оценили и в Сочи. Мы стали лучшими среди 18 коллективов в своей возрастной группе», — рассказала балетмейстер Вера Богоявленская.
В Международном конкурс-фестивале «У самого Черного моря» могут принять участие творческие личности и коллективы от 5 до 65 лет. Таланты можно проявить в нескольких номинациях: вокал, хореография, изобразительное искусство, театр, художественное слово, театр мод, цирковое искусство.
В 2017 году юные танцоры Детской школы искусств «Арт-идея» тоже покоряли фестиваль.
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