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В Черемушках открыли выставку стрит-фотографии
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В Черемушках открыли выставку стрит-фотографии 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Персональная фотовыставка Залмана Шкляра «BUD-A-PEST 16» открылась в центре культуры и искусства «Меридиан». Мастер хорошо известен своими работами в жанре «стрит-фотография» как в России, так и за рубежом. Посетить выставку можно бесплатно.
«Залман Шкляр является участником многих профессиональных фотографических объединений. Многочисленные выставки фотографа в странах Европы всецело отражают его художественные взгляды. Тем не менее, автор живет в Москве, где каждый день творит, не расставаясь с фотоаппаратом», — сообщается на сайте «Меридиана».
Фотовыставку посвятили улицам Будапешта, его городской среде. Многие работы Залмана Шкляра акцентированы на материальных формах, в которых он раскрывает, до этого скрытое, содержание. Его характерный художественный почерк — редкие по красоте сюжетов снимки из жизни людей в городской среде, напоминающие нуар-жанр художественных фильмов.
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