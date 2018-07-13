В Черемушках открыли выставку стрит-фотографии

Персональная фотовыставка Залмана Шкляра «BUD-A-PEST 16» открылась в центре культуры и искусства «Меридиан». Мастер хорошо известен своими работами в жанре «стрит-фотография» как в России, так и за рубежом. Посетить выставку можно бесплатно.

«Залман Шкляр является участником многих профессиональных фотографических объединений. Многочисленные выставки фотографа в странах Европы всецело отражают его художественные взгляды. Тем не менее, автор живет в Москве, где каждый день творит, не расставаясь с фотоаппаратом», — сообщается на сайте «Меридиана».

Фотовыставку посвятили улицам Будапешта, его городской среде. Многие работы Залмана Шкляра акцентированы на материальных формах, в которых он раскрывает, до этого скрытое, содержание. Его характерный художественный почерк — редкие по красоте сюжетов снимки из жизни людей в городской среде, напоминающие нуар-жанр художественных фильмов.