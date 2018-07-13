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Арт-вечер для любителей живописи состоится в Строгине
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Арт-вечер для любителей живописи состоится в Строгине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В клубе «Современник» района Строгино в среду, 18 июля, состоится Арт-вечер «Кисти. Краски», адресованный всем, кто понимает живопись, сам любит рисовать и мечтает создать собственный шедевр.
— В непринужденной и дружеской атмосфере вы с нашим художником легко нарисуете композицию с водяными лилиями в технике многослойной акварели, — рассказали в клубе «Современник».
Арт-вечер начнется в 17.00 по адресу: Строгинский бульвар 5, станция метро «Строгино». Участие бесплатное, но количество мест ограничено.
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