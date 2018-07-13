Арт-вечер для любителей живописи состоится в Строгине

В клубе «Современник» района Строгино в среду, 18 июля, состоится Арт-вечер «Кисти. Краски», адресованный всем, кто понимает живопись, сам любит рисовать и мечтает создать собственный шедевр.

— В непринужденной и дружеской атмосфере вы с нашим художником легко нарисуете композицию с водяными лилиями в технике многослойной акварели, — рассказали в клубе «Современник».

Арт-вечер начнется в 17.00 по адресу: Строгинский бульвар 5, станция метро «Строгино». Участие бесплатное, но количество мест ограничено.