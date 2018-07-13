Галерея «На Шаболовке» проведет кураторскую экскурсию в честь дня рождения Маяковского

Марина Краснова, заведующая отделом в Государственном музее истории русской литературы имени Даля, расскажет гостям множество интересных фактов о жизни и творчестве поэта. По словам самого автора, его жизнь состояла из различных путешествий, а общение с живыми людьми в какой-то мере заменяло ему книги. На экскурсии куратор расскажет о приключениях Маяковского и о вопросах, которые задавали поэту на многочисленных встречах.

— На выставке представлена только часть записок, всего их сохранилось около семи тысяч, — отмечают организаторы.

В конце мероприятия все желающие смогут почувствовать себя великим творцом и ответить на вопросы «из зала».

Подробности, касающиеся экскурсии, можно узнать на официальном сайте галереи.