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Галерея «На Шаболовке» проведет кураторскую экскурсию в честь дня рождения Маяковского
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Галерея «На Шаболовке» проведет кураторскую экскурсию в честь дня рождения Маяковского 

Управа Донского района города Москвы 22 минуты назад
Фото: Мой район Донской
Марина Краснова, заведующая отделом в Государственном музее истории русской литературы имени Даля, расскажет гостям множество интересных фактов о жизни и творчестве поэта. По словам самого автора, его жизнь состояла из различных путешествий, а общение с живыми людьми в какой-то мере заменяло ему книги. На экскурсии куратор расскажет о приключениях Маяковского и о вопросах, которые задавали поэту на многочисленных встречах.
— На выставке представлена только часть записок, всего их сохранилось около семи тысяч, — отмечают организаторы.
В конце мероприятия все желающие смогут почувствовать себя великим творцом и ответить на вопросы «из зала».
Подробности, касающиеся экскурсии, можно узнать на официальном сайте галереи.
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