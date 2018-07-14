Рембранд, Вермеер и Халс: в Россию привезли шедевры Лейденской коллекции (ФОТО)

В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина открыта выставка шедевров Лейденской коллекции. Произведения искусства воедино собрали Томас С. Каплан и его супруга Дафна Реканати-Каплан.

Это собрание произведений голландской живописи XVII века. Оно считается одним из крупнейших и наиболее значимым в частном коллекционировании. В экспозиции представлены 82 произведения. Еще ни одно из них ранее не выставлялось в России.

Все посетители смогут увидеть шедевры Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других их выдающихся современников.

Ценители искусства познакомятся с шедеврами раннего лейденского периода творчества Рембрандта из серии аллегорий чувств. На выставке будет показана картина «Девушка за верджинелом» Яна Вермеера Делфтского, работы которого встречаются крайне редко. Выставка также включает уникальную картину «Явление ангела Агари», написанную Карелом Фабрициусом. Это одна из всего лишь шестнадцати работ художника, сохранившихся до наших дней.

Ценным дополнением экспозиции являются два рисунка с изображениями животных. Один из них, на котором представлен молодой лев, принадлежит Рембрандту, другой, «Голова медведя» — Леонардо да Винчи . Творчество великого итальянца не принадлежит к искусству голландского золотого века, но его небольшое произведение является жемчужиной Лейденской коллекции.

Чтобы попасть на выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» нужно приобрести специальный входной билет. Купить их можно двумя способами: на сайте музея или в день посещения в кассе Главного здания музея.

Адрес: Волхонка, 12 Время работы: вт, ср, сб, вс — с 11:00 до 20:00 чт, пт — с 11:00 до 21:00 Выставка шедевров Лейденской коллекции открыта до 22 июля 2018 года.

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