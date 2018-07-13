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Тематическая выставка откроется в галерее «Пересветов переулок»
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Тематическая выставка откроется в галерее «Пересветов переулок» 

Управа Даниловского района города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
Тематическая выставка «Труд будущего — искусство в Никола-Ленивце» откроется в галерее «Пересветов переулок» в четверг, 19 июля.
Образовательный центр в течении двух лет изучает взаимозависимость труда и искусства на практическом примере. Вдохновителем стал сформировавшийся в Никола-Ленивце самый большой в Европе арт-парк, где произведения современной архитектуры и живописи представлены на территории природных ландшафтов.
На выставке будут можно будет увидеть творческие этюды жителей деревни, документацию работ Николая Полисского, картины художника Алексея Мартинса, а также объемную модель Арт-парка в Никола-Ленивце и многое другое.
Экспозиция покажет взаимосвязь между трудом и искусством в современном мире. Кроме того, выставка ответит на вопрос: «Чем же станет труд будущего?». Мероприятие посетят ученые, искусствоведы, архитекторы и художники. Они помогут гостям разобраться со всеми возникшими вопросами.
Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте галереи.
Фотографии предоставлены сотрудниками галереи.
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