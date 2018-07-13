Тематическая выставка откроется в галерее «Пересветов переулок»

Тематическая выставка «Труд будущего — искусство в Никола-Ленивце» откроется в галерее «Пересветов переулок» в четверг, 19 июля.

Образовательный центр в течении двух лет изучает взаимозависимость труда и искусства на практическом примере. Вдохновителем стал сформировавшийся в Никола-Ленивце самый большой в Европе арт-парк, где произведения современной архитектуры и живописи представлены на территории природных ландшафтов.

На выставке будут можно будет увидеть творческие этюды жителей деревни, документацию работ Николая Полисского, картины художника Алексея Мартинса, а также объемную модель Арт-парка в Никола-Ленивце и многое другое.

Экспозиция покажет взаимосвязь между трудом и искусством в современном мире. Кроме того, выставка ответит на вопрос: «Чем же станет труд будущего?». Мероприятие посетят ученые, искусствоведы, архитекторы и художники. Они помогут гостям разобраться со всеми возникшими вопросами.

Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте галереи.

Фотографии предоставлены сотрудниками галереи.