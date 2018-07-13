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Сервис продажи онлайн-билетов заработал в 24 музеях с начала года
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Сервис продажи онлайн-билетов заработал в 24 музеях с начала года 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сервис по продаже онлайн-билетов с начала года заработал в 24 столичных музеях подведомственных Департаменту культуры Москвы. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Департамента Культуры.
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#музей теперь стало проще. С начала года сервис онлайн-продажи билетов на выставки и посещение экспозиций появился в 24-х музеях Москвы. Электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. #музей #идувмузей #музеимосквы #ялюблюмоскву pic.twitter.com/vt8SrTy8O1
— Департамент Культуры (@DepKult)
July 13, 2018
Отметим, что электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. Перед посещением его необходимо распечатать или сохранить на электронной почте, в памяти телефона или планшета, а при входе показать сотруднику музея или в кассе.
До конца года подобную систему планируют внедрить во всех столичных музеях.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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