Сервис продажи онлайн-билетов заработал в 24 музеях с начала года

Сервис по продаже онлайн-билетов с начала года заработал в 24 столичных музеях подведомственных Департаменту культуры Москвы. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Департамента Культуры.

Купить билеты в любимый

#музей теперь стало проще. С начала года сервис онлайн-продажи билетов на выставки и посещение экспозиций появился в 24-х музеях Москвы. Электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. #музей #идувмузей #музеимосквы #ялюблюмоскву pic.twitter.com/vt8SrTy8O1

— Департамент Культуры (@DepKult)

July 13, 2018

Отметим, что электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. Перед посещением его необходимо распечатать или сохранить на электронной почте, в памяти телефона или планшета, а при входе показать сотруднику музея или в кассе.

До конца года подобную систему планируют внедрить во всех столичных музеях.

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