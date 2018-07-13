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В Ростове Великом проходит фестиваль финифти
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В Ростове Великом проходит фестиваль финифти 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 13 ипо 15 июля в пятый раз в Ростове Великом проходит фестиваль финифти.
В этом году к выставке изделий, выполненных в разных техниках живописи по эмали, организаторы впервые привлекли музеи, известные своими коллекциями декоративно-прикладного искусства.
В субботу, 14 июля, пройдет концерт с участием Народной артистки России Анны Литвиненко и государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.
Также пройдет очередной круглый стол по вопросам декоративно-прикладного искусства. С докладами выступят эксперты этих отраслей. Они поделятся своим опытом и смогут дать советы начинающим.
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