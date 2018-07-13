В Ростове Великом проходит фестиваль финифти

С 13 ипо 15 июля в пятый раз в Ростове Великом проходит фестиваль финифти.

В этом году к выставке изделий, выполненных в разных техниках живописи по эмали, организаторы впервые привлекли музеи, известные своими коллекциями декоративно-прикладного искусства.

В субботу, 14 июля, пройдет концерт с участием Народной артистки России Анны Литвиненко и государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной

Также пройдет очередной круглый стол по вопросам декоративно-прикладного искусства. С докладами выступят эксперты этих отраслей. Они поделятся своим опытом и смогут дать советы начинающим.