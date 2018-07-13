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В Лондоне открывается выставка «Анти-Трамп»
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В Лондоне открывается выставка «Анти-Трамп» 

BFM.RU 16 минут назад
В Лондоне сегодня всего на несколько часов открывается выставка Anti-Trump Art Show, которая является частью протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, пишет Evening Standard.
На выставке будут представлены работы 50 художников, недовольных американским президентом и его политикой.
В анонсе мероприятия цель выставки определена следующим образом — «выразить наше общее пренебрежение к расисту, сексисту, нарциссу-социопату, который оккупировал Белый дом».
Одна из представленных работ изображает Трампа в образе грустного клоуна с большой красной кнопкой на пиджаке, который борется со статуей Свободы.
Все вырученные средства организаторы пожертвуют в фонд, борющийся против насилия над женщинами.
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