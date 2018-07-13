Московские стартапы смогут бесплатно принять участие в выставке GITEX в Дубае

Выставка пройдет с 14 по 18 октября на площадке Dubai World Trade Centre. Тематика выставки:

поставщики программного обеспечения;

оборудование и программы для сетей;

поставщики услуг связи;

системные интеграторы;

банки и финансовые институты;

потребительская электроника;

ИТ-публикации;

спутниковое вещание и мультимедиа;

беспроводные и сотовые технологии.

Экспозиция будет организована в рамках программы поддержки производителей Московского региона по участию в российских и зарубежных отраслевых выставках «Сделано в Москве».

Участникам стенда окажут маркетинговую поддержку (изготовление раздаточного материала, PR-сопровождение и другое) и оплатят все организационные сервисы (аренда площади, логистика экспонатов, регистрационный взнос, застройка стенда и оборудование стенда). Кроме того, центр назначения деловых встреч «Московского экспортного центра» готов организовать индивидуальные бизнес-встречи между участниками коллективного стенда Made in Moscow и новыми партнерами компаний-участников.