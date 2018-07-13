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Московские стартапы смогут бесплатно принять участие в выставке GITEX в Дубае
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Московские стартапы смогут бесплатно принять участие в выставке GITEX в Дубае 

RB.ru 14 минут назад
Фото: RB.ru
Выставка пройдет с 14 по 18 октября на площадке Dubai World Trade Centre. Тематика выставки:
поставщики программного обеспечения;
оборудование и программы для сетей;
поставщики услуг связи;
системные интеграторы;
банки и финансовые институты;
потребительская электроника;
ИТ-публикации;
спутниковое вещание и мультимедиа;
беспроводные и сотовые технологии.
Экспозиция будет организована в рамках программы поддержки производителей Московского региона по участию в российских и зарубежных отраслевых выставках «Сделано в Москве».
Участникам стенда окажут маркетинговую поддержку (изготовление раздаточного материала, PR-сопровождение и другое) и оплатят все организационные сервисы (аренда площади, логистика экспонатов, регистрационный взнос, застройка стенда и оборудование стенда). Кроме того, центр назначения деловых встреч «Московского экспортного центра» готов организовать индивидуальные бизнес-встречи между участниками коллективного стенда Made in Moscow и новыми партнерами компаний-участников.
Чтобы принять участие в выставке, необходимо до 20 июля заполнить анкету участника и отправить ее в МЭЦ Марии Кочетковой. Посмотреть подробнее условия участия, а также скачать анкету можно на сайте.
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