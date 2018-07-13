Ещё
Книжную выставку «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» откроют в Вороновском
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Книжную выставку «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» откроют в Вороновском 

Префектура ТиНАО города Москвы 8 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники библиотеки Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское откроют книжную выставку «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» 19 июля. Экспозиция будет посвящена творчеству писательницы Шарлотты Бронте.
— Мы сделаем книжную выставку и небольшой обзор для посетителей библиотеки. Сотрудники культурного учреждения расскажут, с чем связана экспозиция. Отметим, что посетители любят читать книги Шарлотты Бронте. Подобные мероприятия мы проводим регулярно, — отметила сотрудник библиотеки Дома культуры «Дружба» Татьяна Толкачева.
Она добавила, что в культурном учреждении продолжается программа летнего чтения.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Выставку «Вечный свет Маяковского» откроют в Троицке Выставку «Вспомним любимые книжки» смогут посетить жители Троицка Детскую площадку оборудуют в Кленовском к концу июля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских25
Самые плохо одетые российские звезды22
Фильмы, предсказавшие события из будущего15
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение