Книжную выставку «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» откроют в Вороновском

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Сотрудники библиотеки Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское откроют книжную выставку «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» 19 июля. Экспозиция будет посвящена творчеству писательницы Шарлотты Бронте

— Мы сделаем книжную выставку и небольшой обзор для посетителей библиотеки. Сотрудники культурного учреждения расскажут, с чем связана экспозиция. Отметим, что посетители любят читать книги Шарлотты Бронте. Подобные мероприятия мы проводим регулярно, — отметила сотрудник библиотеки Дома культуры «Дружба» Татьяна Толкачева.

Она добавила, что в культурном учреждении продолжается программа летнего чтения.