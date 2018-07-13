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С художниками из Марьиной Рощи встретились посетители районного центра соцобслуживания
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С художниками из Марьиной Рощи встретились посетители районного центра соцобслуживания 

Управа района Марьина роща 8 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
В помещении центра соцобслуживания Марьиной Рощи 12 июля состоялось мероприятие под названием «Будем знакомы! Будем дружить!». В рамках программы гости познакомились с художниками из Марьиной Рощи.
— Филиал посетили художницы Марина Турпак и Людмила Питерская. Они активно участвуют в жизни филиала, района и округа, а их картины украшают помещение центра социального обслуживания. Перед гостями с творческими номерами также выступили волонтеры района, — сообщил культурный организатор филиала «Марьина Роща» ТЦСО «Алексеевский» Валерий Тешев.
Напомним, филиал «Марьина Роща» находится по адресу: ул. Советской Армии, д. 15. (вт)
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