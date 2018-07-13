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Пейзаж Люсьена Фрейда выставлен на аукцион в Англии за $40 тыс.
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Пейзаж Люсьена Фрейда выставлен на аукцион в Англии за $40 тыс. 

ТАСС 8 часов назад
ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Пейзаж Люсьена Фрейда (1922-2011), внука психоаналитика Зигмунда Фрейда, обнаруженный под слоем краски другого изображения природы его друга Тома Райта, выставлен на аукцион Sworders в Англии за £30 тыс. ($40 тыс.). Картина Фрейда (51 на 61 см) была скрыта на протяжении почти 70-ти лет после того, как Райт из-за дефицита художественных материалов использовал ее для своего полотна, которое оценили в £200 ($264).
Согласно сообщению аукционеров, Райт позаимствовал этот «холст» в Школе живописи и рисунка Восточной Англии, стать членом которого его уговорил в свое время Фрейд. Оригинальное изображение было выявлено случайно после того, как родственники Райта, умершего два года назад, увидели нацарапанную на обратной стороне надпись «Люсьен».
По словам представителя Sworders Эми Сканлон, «история картины удивительна». «Процесс реставрации занял два года, — уточнила она. — Специалист осторожно снимал скальпелем мазок за мазком». Лот привлек большое внимание коллекционеров, подчеркнула она.
Пейзажи у Фрейда, который прославился портретами, крайне редки. Ему позировали супермодель Кейт Мосс, художники Франк Ауэрбах, Фрэнсис Бэкон, Дэвид Хокни, а также барон Ротшильд и многие другие. В 2001 году живописец также написал портрет королевы Елизаветы II.
Ранее на аукционе Sotheby's его полотно с обнаженной женщиной «Потрет на белом покрывале» ушло с молотка почти за £22,5 млн ($29,6 млн) — рекордную сумму для торгов произведениями Фрейда в Лондоне. Моделью для этого портрета стала Софи Лоуренс, которая работала над публикациями к ретроспективной выставке живописца в Галерее Тейт в 2002 году.
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