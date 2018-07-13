ACMG запустил серию коктейлей для партнеров и друзей

Вчера, 12 июля, состоялся первый коктейль медиагруппы ACMG и её партнеров. Гости собрались в Музее русского импрессионизма, где смогли не только обменяться идеями, но и насладиться выставкой «Импрессионизм в авангарде», посвященной импрессионистическим работам русских авангардистов.

Цель выставки — показать, что российский авангард начала XX века, прославивший русское искусство на весь мир, был бы невозможен без импрессионизма.

ACMG Morning Cocktail — одно из мероприятий в рамках стратегического и коммуникационного сотрудничества медиагруппы с Музеем русского импрессионизма.

Мероприятие прошло при поддержке французского бренда JP. Chenet. и кафе «Заяц и Шляпа».

Ирина Захарова