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ACMG запустил серию коктейлей для партнеров и друзей
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ACMG запустил серию коктейлей для партнеров и друзей 

Журнал ОК! 8 часов назад
Вчера, 12 июля, состоялся первый коктейль медиагруппы ACMG и её партнеров. Гости собрались в Музее русского импрессионизма, где смогли не только обменяться идеями, но и насладиться выставкой «Импрессионизм в авангарде», посвященной импрессионистическим работам русских авангардистов.
Ирина Захарова
Цель выставки — показать, что российский авангард начала XX века, прославивший русское искусство на весь мир, был бы невозможен без импрессионизма.
ACMG Morning Cocktail — одно из мероприятий в рамках стратегического и коммуникационного сотрудничества медиагруппы с Музеем русского импрессионизма.
Мероприятие прошло при поддержке французского бренда JP. Chenet. и кафе «Заяц и Шляпа».
Ирина Захарова
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