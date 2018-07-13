Стало известно, болельщики из каких стран посетили Пушкинский музей во время ЧМ

Во время группового этапа чемпионата мира по футболу Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве посетили болельщики из Перу, Бразилии и других стран Латинской Америки, сообщила РИАМО в пятницу руководитель по работе с посетителями ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Жучкова.

«Нас посещают очень много азиатских и китайских групп (в период чемпионата мира по футболу — ред.). Даже FIFA объявила, что несмотря на то, что китайцы не участвуют в чемпионате мира, среди них больше всего тех, кто оформил FAN ID. Много латиноамериканских туристов в начале ЧМ было — перуанцев, бразильцев. Сейчас стало больше европейцев», — сказала Жучкова.

Она добавила, что в период проведения мундиаля Пушкинский музей стали больше посещать иностранцы.

«Сейчас посещают музей иностранные туристы и среди них очень много болельщиков. Если прийти в галерею, где выставлены наши импрессионисты, очень популярные как раз среди иностранцев, то там иногда вообще невозможно найти русского посетителя», — добавила Жучкова.

По ее словам, в преддверии ЧМ музей представил для любителей спорта выставку знаменитых русских авангардистов «Родченко и Степанова. Футбол».