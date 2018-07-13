Видео: кураторы сенсационной выставки к 100-летию революции на крыше Эрмитажа

Елена Соломаха и Вячеслав Федоров — кураторы выставки «Зимний дворец и Эрмитаж . 1917. История создавалась здесь» — подготовили грандиозную экспозицию, своим масштабом и концептуальностью адекватную поводу: 100-летию русской революции. Главный музей страны воздействовал на ум и чувства зрителей как запоминающимся дизайном, созданным голландскими специалистами, так и впечатляющими экспонатами — от подлинника отречения Николая II до штык-ножа, которым добивали царскую семью.

Елена Соломаха В интервью журналу «Собака.ru»

Изначально речь шла о совсем небольшой выставке в фойе Эрмитажного театра, созданной на основе немногочисленных документов из архива нашего музея, связанных с событиями 1917 года. Маленькое фойе театра, маленькая выставка и ничего больше. В конце 2016 года, за год до открытия экспозиции, дирекция музея приняла решение, что она будет проходить в Невской анфиладе Зимнего дворца. И вот тогда мы поняли, что своими силами не сможем эти гигантские двусветные залы заполнить документами и фотографиями, составляющими ее основу. Думали даже о привлечении очень крупных театральных сценографов, но когда увидели то, что сделали голландцы в Амстердаме, то решили, что нас это полностью устраивает. В результате дирекция пошла на эксперимент: до сих пор музей практически никогда, за исключением выставок отдела современного искусства, не приглашал иностранных дизайнеров для оформления экспозиций в своих стенах.

Вячеслав Федоров В интервью журналу «Собака.ru» Чтобы сразу вызвать у посетителей Эрмитажа реакцию «да, это грандиозно», мы и придумали два приема: во-первых, завесить едва ли не половину музея транспарантами, входившими в диссонанс с интерьерами Зимнего дворца, и, во-вторых, выстроить в залах Невской анфилады 15-метровые стены с увеличенными до гигантских размеров изображениями. Ведь одно дело, когда ты видишь Николая II или Ленина на маленьких фотографиях, и другое — когда они растянуты до потолка. По-другому все воспринимается. И все, кто это видел, прекрасно понимали, что выделены те фигуры, которые сыграли большую роль в революции, что эти акценты расставлены не просто так. Хотелось обратить наконец внимание людей на эти события, ведь многие так до сих пор и не осознают, что же произошло в 1917 году.

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