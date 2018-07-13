Ещё
Медведев: музей «Собрание» станет местом притяжения для всех ценителей искусства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Медведев: музей «Собрание» станет местом притяжения для всех ценителей искусства 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев убежден, что открывшийся в пятницу музей «Собрание» привлечет и впечатлит всех ценителей искусства. Телеграмма с обращением к участникам и гостям торжественного приема, посвященного открытию, опубликована в пятницу на сайте правительства.
"Уверен, что «Собрание» станет местом притяжения для всех ценителей искусства. Подарит им яркие, незабываемые впечатления", — говорится в сообщении.
Премьер отметил, что музей дарит уникальную возможность путешествовать, преодолевая пространство и время, изучать искусство разных эпох. «Все начиналось с четырех сотен музыкальных шкатулок, а сегодня музей насчитывает более двадцати тысяч экспонатов. Это и уникальные музыкальные инструменты, и раритетные часы, и ювелирные изделия, и предметы живописи», — добавил он.
Посетители музея смогут не только увидеть произведения искусства, но и услышать музыку великих композиторов. «Здесь в каждом предмете звучит и живет история — будь то ожерелье Екатерины Великой, рояль Марии Федоровны, бронзовые канделябры короля Георга I, редкие рукописи, фотографии, старинные книги», — отметил Медведев.
"Собрание" — частный музей, расположенный на пересечении улицы Солянка с Яузским бульваром в Москве, его основатель — меценат Давид Якобашвили.
ТАСС: последние новости
Народный художник РФ Сергей Андрияка рассказал о главном подарке к юбилею Матч Россия - Хорватия в Ленобласти смотрят на фестивале байкеров и празднике Иван Купала УГМК планирует начать чипировать кабельную продукцию для борьбы с контрафактом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских25
Самые плохо одетые российские звезды22
Фильмы, предсказавшие события из будущего15
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение